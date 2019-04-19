Rum Subay Cinayet Zanlısı Olarak Tutuklandı

Filipin uyruklu 38 yaşındaki Marry Rose isimli kadının cesedinin bulunmasının ardından olayla ilgili biri Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) mensubu 2 kişi tutuklandı.

Politis ve diğer gazeteler, “Mitsero” köyündeki eski taş ocağında cesedi bulunan Filipinli Marry Rose’un katil zanlısı olarak iki kişinin daha tutuklandığını, tutuklananlardan birinin ise RMMO subayı olduğunu yazdı.

Haberde, 35 yaşındaki RMMO mensubunun “Facebook” sosyal paylaşım sitesinde “Orestis” takma adını kullanan ve 6 yaşındaki kızıyla birlikte kaybolduğu gece Filipinli kadınla buluşan şahıs olduğu belirtildi. Söz konusu şahsın arkadaşı olan 30 yaşındaki bir diğer kişinin de tutuklandığı ifade edildi.

Rose’la birlikte yaşayan 33 yaşındaki Romanya uyruklu şahsın tutukluluğunun devam ettiğini yazan gazete, sözkonusu şahsın tüm suçlamaları reddettiğini vurguladı. Rose’un 6 yaşındaki kızının akıbetinin de hala bilinmediği aktarıldı.

Öte yandan Rose’un cesedinin bulunduğu eski madendeki suların boşaltılmasının ise imkansız göründüğü belirtildi.

Gazete, söz konusu maden ocağında bir milyon metreküp su bulunduğunu, bu suyun boşaltılmasının mümkün olmadığını, boşaltılabilse bile madende çökme tehlikesi yaratabileceğini vurguladı.

Rum polisinin soruşturması ise devam ediyor.