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Rum taksileri, güzergahlarına Ercan Havaalanı ile Girne’yi de ekledi

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:33
Rum taksileri, güzergahlarına Ercan Havaalanı ile Girne’yi de ekledi

Ofisi Larnaka’da bulunan bir Rum taksi yazıhanesinin, güzergahlarına Ercan Havaalanı ile Girne’yi de eklediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Taksi Larnaka’yı ‘Ercan’a Bağlıyor… Girne Güzergahına da” başlıklı haberinde, taksi yazıhanesinin, hizmet verdiği güzergâhlar ve hizmet bedellerinin yer aldığı tabelasının fotoğrafına da yer verdi.

Haberde, Larnaka sahilde bulunan yazıhanenin, son zamanlarda hizmet güzergahlarına Larnaka-Ercan ve Larnaka-Girne güzergahlarını da kattığı, Pile-Beyarmudu üzerinden ulaşım sağladığı Ercan Havaalanı için gündüz 65, gece 75 Euro, Girne için de gündüz 75, gece 100 Euro tarife uyguladığı kaydedildi.

Habere göre Larnaka-Ercan güzergahını Rumlar yanında yabancı uyruklu iş insanları ve Güney’de daimi ikamet eden yabancılar kullanıyor.

Ercan’ın tercih edilmesindeki ana nedenin, Almanya veya İngiltere’ye Türkiye üzerinden uçuşlar için Güney’in sağladığından çok daha ucuz bilet bulunabilmesi olduğuna işaret edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rum Taksiler
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Cengiz 2018-10-08 14:50:52

Iyi olmus guzel hizmet beyendim

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