Rum tarafı diyaloğa hazır!

Alithia gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün akşam, bir heykel açılış törenine gelişinde yaptığı açıklamada, Brüksel’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmeden söz ederek, Genel Sekreter’e, Kıbrıs Rum tarafının, BM kararları, 2014 Ortak Açıklaması ve görüş birlikleri temelinde, yeni bir diyaloğa katılmaya hazır olduğunu ileteceğini söyledi.

Anastasiadis, görüşmede ayrıca BM kararları ve BM misyonu çerçevesinde kalınması gerektiğine de vurgu yapacağını ifade etti.

Anastasiadis, açılış sırasında ise yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin talepleri ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın neo-Osmanlı vizyonu temelinde Kıbrıs sorununun çözümünü ve de Kıbrıs’ın Türkiye’nin manda devletine dönüşmesini kabul etmediklerini” belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki görüşmenin, AB zirvesi çerçevesinde 25 Haziran’da Brüksel’de gerçekleştirileceğini anımsattı.