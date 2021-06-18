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Rum tarafı diyaloğa hazır!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştireceği görüşmede, Kıbrıs Rum tarafının yeni bir diyaloğa hazır olduğunu aktaracağını ifade etti.

18 Haziran 2021 Cuma 13:32
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Rum tarafı diyaloğa hazır!

Alithia gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün akşam, bir heykel açılış törenine gelişinde yaptığı açıklamada, Brüksel’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmeden söz ederek, Genel Sekreter’e, Kıbrıs Rum tarafının, BM kararları, 2014 Ortak Açıklaması ve görüş birlikleri temelinde, yeni bir diyaloğa katılmaya hazır olduğunu ileteceğini söyledi.

Anastasiadis, görüşmede ayrıca BM kararları ve BM misyonu çerçevesinde kalınması gerektiğine de vurgu yapacağını ifade etti.

Anastasiadis, açılış sırasında ise yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin talepleri  ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın neo-Osmanlı vizyonu temelinde Kıbrıs sorununun çözümünü ve de Kıbrıs’ın Türkiye’nin manda devletine dönüşmesini kabul etmediklerini” belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki görüşmenin, AB zirvesi çerçevesinde 25 Haziran’da Brüksel’de gerçekleştirileceğini anımsattı.

Son Güncelleme: 18.06.2021 13:42
Anahtar Kelimeler:
Nikos Anastasiadis
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