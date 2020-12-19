Rum tarafı koronavirüs aşısı için KKTC’den sayı istedi

Rum yönetiminin, iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla, KKTC’de yapılacak Koronavirüs aşılamaları için ne kadar aşı gerekeceği konusunda bilgi istediği bildirildi.

Alithia, haberi “Kıbrıslı Türkler Bizden Aşı Bekliyor… Sayı İstedik Ama Bedeli Kimin Ödeyeceği Bilinmiyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Sağlık Teknik Komitesi’nin Rum eş başkanı Leonidas Filaktu Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, KKTC’de yapılacak aşılama çalışmaları konusunda Rum Sağlık Bakanlığı ile temas halinde bulunduklarını belirterek ¬“benden, işgal bölgelerinde aşılanacak kişi sayısını sormam istendi” dedi, şunları ekledi:

“Kıbrıslı Türk eş başkandan verileri istedim, verilmesini bekliyorum. Bakanlığın ayrıca Kıbrıslı Türklere aşı sağlanması ile ilgili diğer pratik konularda da Türk tarafından bilgi talep etmemi istemesini bekliyorum.”

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın Avrupa Komisyonu ile Temmuz ayında yapılan müzakereler sırasında, 1 milyon 200 bin aşı talep ettiğini ve bu miktarın içerisinde Kıbrıslı Türklerin de dahil edildiğini hatırlattığı haberinde, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, KKTC’deki aşılama ile ilgili planlamanın tamamlandığını ve ilk aşamada 52 bin kişinin aşılanacağı açıklamasına da yer verdi.

Rum Sözcü Kiriakos Kusios’ün dünkü açıklamasında, aşılar Rum tarafına ulaşır ulaşmaz Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de Koronavirüs aşısı olacağı bilgisini verdiği de kaydedildi.

Gazeteye göre, Koronavirüs nedeniyle Rum tarafında dün 2 can kaybı daha meydana geldi ve böylece pandeminin başından beri Koronavirüsten ölenlerin sayısı toplamda 87’ye ulaştı, dün testleri pozitif çıkan 410 kişi ile birlikte de toplam vaka sayısı 17 bini aşarak 17 bin 57’ye ulaştı.

Haberde Koronavirüs kaynaklı ölümlerin Aralık ayında yüzde 20 arttığına dikkat çekildi ve en çok can kayıplarının Lefkoşa’nın Rum kesimi ve Limasol’da kaydedildiğine işaret edildi.