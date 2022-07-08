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Rum tarafı Tatar’ın önerilerini hala teslim almadı

 Rum tarafının, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın önerilerini henüz almadığı bildirildi.

08 Temmuz 2022 Cuma 11:14
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Rum tarafı Tatar’ın önerilerini hala teslim almadı
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Fileleftheros gazetesi “Mekanizma Oluşturulması İçin Baskı Yapıyor… Tatar BM Genel Sekreteri’nden Ortak Hidrokarbon Komitesi İçin Yardım Umuyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, diplomatik kaynaklara dayanarak, Tatar’ın mektubu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e göndermeyi seçtiğini ve kendisinden, bir kopyasını Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e iletmesini istediğini yazdı.

Gazete, Güney'de Başkanlık’ta dün akşama kadar Tatar’ın mektubunun teslim alınmadığının konuşulduğunu ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun’un, mektubun halihazırda Guterres’in elinde olduğunu açıkladığını kaydetti; haberin devamında da Olgun’un konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

İlgili haber ve Olgun’un açıklamaları, Alithia gazetesinde “Olgun Tatar’ın Önerilerini Savundu”, Haravgi gazetesinde de “Olgun: Kıbrıs Türk Liderliğinin Önerileri Görmezden Gelinmemeli” başlığıyla yansıtıldı.

Son Güncelleme: 08.07.2022 11:17
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