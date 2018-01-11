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Rum tarafına gelen turistleri yanıltıyorlarmış!

KKTC’deki GSM operatörleri Rum tarafına müdahale etmek, oradaki yabancı turist/ziyaretçileri yanıltarak kendilerine  bağlanmalarını sağlayıp roaming ücreti ödetmekle suçlandı...

11 Ocak 2018 Perşembe 16:01
Rum tarafına gelen turistleri yanıltıyorlarmış!
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Rum Avrupa Milletvekili Dimitris Papadakis, KKTC’deki GSM operatörlerini Rum tarafına müdahale etmek, oradaki yabancı turist/ziyaretçileri yanıltarak kendilerine  bağlanmalarını sağlayıp roaming ücreti ödetmekle suçladı, konuyu AB Dijital Ekonomi Komiseri’ne şikayet etti.

Fileleftheros’un “İşgal Bölgelerinin Şebekeleri Konusu AB’ye” başlıklı haberine göre Papadakis, KKTC’deki GSM operatörlerinin, Yeşil Hat civarlarında bulunan turistlerin cep telefonlarına müdahale ederek, kendi servislerini kullanmalarını sağlayıp roaming ücreti aldıklarını öne sürerek Avrupa Dijital Ekonomi Komiseri Marika İvanova Gabriel’e, konudan haberdar olup olmadığını sordu.

Gabriel ise Papadakis’e verdiği yazılı cevapta, roaming kurallarına göre  servis sağlayıcılarının, müşterilerini, roaming durumuna girdikleri anda uyarmakla, gerekli  fiyatlandırma ve vergi bilgilerini iletmekle yükümlü olduklarını kaydetti.

Gazete Gabriel’in cevabından, bu uygulamayı yapanların “Türkiye’deki GSM operatörlerinin yan kuruluşları oldukları için” sözü edilen bilgilendirmeyi yapmadıklarının algılanmadığının anlaşıldığını yazdı.

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