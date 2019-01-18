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Rum Tarafında, Posta’da 4 Kiloya Kadar Olan Paketlerin Drone İle Teslim Edilmesi Gündemde

18 Ocak 2019 Cuma 13:42
Rum Tarafında, Posta’da 4 Kiloya Kadar Olan Paketlerin Drone İle Teslim Edilmesi Gündemde

Rum kesiminde, Posta Dairesinin “Kıbrıs Üniversitesiyle” gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde, 4 kiloya kadar olan paketlerin taşınması için, insansız hava araçları (drone) sistemleri teknolojisi uygulanmasının yollarını aradığı haber verildi.

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Haravgi ve diğer gazeteler, 2019 yılı sonu ile 2020 yılı başında uygulanması beklenen ilk aşamada, “drones” sistemlerinin pilot olarak faaliyet göstereceğini, bununla birlikte Sivil Havacılık Dairesinin insansız hava araçlarıyla ilgili uçuş kurallarının dikkate alınacağını ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
DronePostaPosta DairesiPaketlerHaber
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