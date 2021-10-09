Rum tarafında skandal!

Rum Orta Eğitim Okul Aile Birlikleri Federasyonları Konfederasyonu, Eğitim Hizmetleri Komisyonu önünde, okullarda öğretmenlerin öğrencilere yönelik cinsel taciz ve istismar şikâyetlerinin birikmiş olmasından kaygı belirterek bunların bir an önce araştırılmasını istedi.

Haravgi’nin haberinde, Konfederasyon tarafından yapılan açıklamada, Rum Eğitim Hizmetleri Komisyonu Başkanı’nın, Komisyon’un önünde, okullarda öğretmenlerin öğrencilere yönelik cinsel taciz ve istismarı ile ilgili, incelenmeyi bekleyen bir miktar şikâyet bulunduğu açıklamasına atıf yapıldı.

Okullarda öğrencilere öğretmenler tarafından bu tür davranışta bulunulmasından ve yapılan şikâyetlerin bekletiliyor olmasından derin endişe ve infial belirtildi. Açıklamada sayısı belirtilmeyen şikâyetleri konusunda Rum yönetimi göreve davet edilerek bekleyen şikâyetlerin bir an önce incelenerek sonuçlandırılması ve öğrencileri bu tür saldırılara karşı koruması istendi.