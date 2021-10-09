Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
banner107
Flaş Haber
Deprem uyarısı!
Kapat

Rum tarafında skandal!

09 Ekim 2021 Cumartesi 15:02
43 Okunma
Rum tarafında skandal!
banner108

Rum Orta Eğitim Okul Aile Birlikleri Federasyonları Konfederasyonu, Eğitim Hizmetleri Komisyonu önünde, okullarda öğretmenlerin öğrencilere yönelik cinsel taciz ve istismar şikâyetlerinin birikmiş olmasından kaygı belirterek bunların bir an önce araştırılmasını istedi.
Haravgi’nin haberinde, Konfederasyon tarafından yapılan açıklamada, Rum Eğitim Hizmetleri Komisyonu Başkanı’nın, Komisyon’un önünde, okullarda öğretmenlerin öğrencilere yönelik cinsel taciz ve istismarı ile ilgili, incelenmeyi bekleyen bir miktar şikâyet bulunduğu açıklamasına atıf yapıldı. 
Okullarda öğrencilere öğretmenler tarafından bu tür davranışta bulunulmasından ve yapılan şikâyetlerin bekletiliyor olmasından derin endişe ve infial belirtildi. Açıklamada sayısı belirtilmeyen şikâyetleri konusunda Rum yönetimi göreve davet edilerek bekleyen şikâyetlerin bir an önce incelenerek sonuçlandırılması ve öğrencileri bu tür saldırılara karşı koruması istendi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’tan Türkiye Aleyhine Mahkeme Kararı
Güney Kıbrıs’tan Türkiye Aleyhine Mahkeme Kararı
9 ayda 201 çocuğa istismar!
9 ayda 201 çocuğa istismar!
Rum basını yazdı: Türkler fakirleşiyor!
Rum basını yazdı: Türkler fakirleşiyor!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim