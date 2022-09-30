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Rum tarafından hastalık yayan sivrisinek uyarısı

30 Eylül 2022 Cuma 11:24
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Rum tarafından hastalık yayan sivrisinek uyarısı



Rum Sağlık Bakanlığı, yaptığı uyarıda Dromolaksia bölgesinde, Aedes aegypti türünün az sayıda yetişkin sivrisinek tespit edildiğini ve bu sineklerin bulaşıcı hastalık yayabileceğini açıkladı.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre tespit, İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nin "Taşıyıcılardan Bulaşan Hastalıklara İlişkin Risklerin Haritalandırılması (ID-VRISK)" başlıklı bir araştırma programı çerçevesinde yapıldı.

Açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri, Yerel Yönetimler ve diğer eş yetkili servisler ile iş birliği içinde, bahsi geçen türlerin gelişme odaklarını azaltmak için bir eylem planı hazırladı.

Türlerin kuluçka yatakları (küçük su birikintileri) esas olarak özel evlerin veya diğer iş yerlerinin içinde bulunduğundan, bölgedeki tüm sakinlerin iş birliğinin gerekli olduğu belirtildi.

Açıklamada en önemli sıcak noktaların toprak kaplar, su toplama kapları, açık tanklar, çeşmeler, teneke kutular ve yağmur suyuyla dolu diğer teneke kutular, çiçek saksıları, kırık şişeler, terk edilmiş (kullanılmış) araba lastikleri ve herhangi diğer az miktarda su tutabilen insan yapımı malzeme/nesneler olduğuna dikkat çekildi.

Rum Sağlık Bakanlığı, her vatandaşı evinde ve sivrisinekler için yukarıdaki olası üreme alanlarına sahip diğer tüm özel mülk alanlarını ortadan kaldırma çağrısı yaptı.

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