Rum tarafından “kendi kendini yöneten bölgeler” ifadesine tepki

Fileleftheros gazetesi, “Rapor İçin Mücadele- Lefkoşa Sorunlu İfadeleri Önlemek İçin Her Yönde Harekete Geçiyor- Kendi Kendini Yöneten Bölgelerle İlgili İfade Reddediliyor” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Rum tarafının “kendi kendini yöneten bölgeler” ifadesinin raporda yer almasını kabul etmediğini yazdı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un adaya yaptığı son ziyarette bu olasılıkla ilgili olarak Rum kesiminin nabzını yokladığını ve bu hamlenin Rum kesiminin yoğun tepkisiyle karşılaştığını kaydeden gazete, Rum tarafının “kendi kendini yöneten bölgelerle” ilgili herhangi bir ifadeyi reddettiğini belirtti.

Rum hükümeti kanadından konuyla ilgili ilk tepkiyi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in verdiği yazan gazete, Anastasiadis’in buna karşı olduğunu hem Lute’a, hem de geçtiğimiz Cuma Brüksel’de bir araya geldiği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ilettiğini söylediğini yazdı.

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Guterres’in, kendisine söylediklerini dikkate aldığını da öne sürdü.

Rum Hükümetinin, BM Genel Sekreteri’nin önümüzdeki günlerde BM Güvenlik Konseyi’ne gönderilecek raporunda “sorunlu ifadelerin” yer almamasını sağlamak için hareket ettiğini yazan gazete, Anastasiadis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC’ye yapacağı ziyareti konusunda ise “herhangi bir yasa dışı hareketin Türk tarafına yönelik benzer sonuçları olacağı” iddiasında bulunduğunu ekledi.

Alithia gazetesine göre ise Anastasiadis açıklamasında, “kendi kendini yöneten bölgelerle ilgili bir ifadenin talihsiz ve kabul edilemez olacağını” iddia etti.

Bir mezuniyet törenine gidişinde gazetecilerin “Birleşmiş Milletler’in (BM) kendi kendini yöneten bölgelerle ilgili tehlikeli fikirler üzerinde çalıştığına” dair bilgileri yorumlaması istenen Anastasiadis, bu yöndeki ifadeleri olumsuz bulduklarını söyledi.

“Konu hakkında dolaşan bilgilerin gerek Lute, gerekse BM Genel Sekreteri Guterres’e iletildiğini” ifade eden Anastasiadis, “böyle bir ifadenin esas olarak hem talihsiz, hem de kabul edilemez olacağına inanmak istediğini” söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti konusunda ise Anastasiadis, “(Erdoğan’ın) ne yapmayı düşündüğünü bilmiyorum. Bildiğim tek şey herhangi bir yasa dışı eylemin sonuçları olacağıdır” iddiasında bulundu.