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Rum Turizm Müsteşarlığı ABD, Çin ve Kanada’dan turist arıyor

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:11
Rum Turizm Müsteşarlığı ABD, Çin ve Kanada’dan turist arıyor

Rum Turizm Müsteşarlığı’nın, ABD, Kanada, Çin, Japonya ve Fransa’dan turist çekmek amacıyla, ortak turizm paketlerinin oluşturulması için komşu ülkelerle gerçekleştirdiği temasları başarıyla tamamlandığı belirtildi. 

Alithia gazetesi, Rum Turizm Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Güney Kıbrıs’ın, üç aydan fazla bir süredir, yaptığı yoğun çalışmalar, istişareler ve temasların sonucunda İsrail, Mısır, Ürdün ve Lübnan ile ortak turizm paketleri konusunda anlaşmalara vardığını yazdı.

Habere göre Yunanistan ile gerçekleştirilen ilgili istişarelerin de  kısa zamanda tamamlanması bekleniyor. 

Gazete, turizm paketlerinin, bu ülkelerin doğal güzellikleri,  kültürel eserleri, büyük etkinlikleri gibi temel özellikleri ve manzaralarıyla temalı güzergahları içerdiğini belirtti. 

Habere göre, bu ortak paketler içerisinde, Afrodit’in denizine dalma;  sanat ve el sanatları rotası, Ay.Pavlos’un adımlarını takip etmek; Orta Doğu ve Akdeniz’de gastronomi; bisiklet güzergahı gibi konular bulunuyor.

TURİZM GELİRLERİ 
Alithia gazetesi bir başka haberinde, Mayıs 2019 itibarıyla turizm gelirlerinin Mayıs 2018’e göre yüzde 5.8 oranında azaldığını yazdı.

Gazete, Rum İstatistik Birimi tarafından yayımlanan seyahat acentelerinin araştırmasına dayanarak, Mayıs 2018’de, 294.7 milyon olan turizm gelirlerinin, 2019 Mayıs ayında ise yüzde 5.8’e tekabül eden 17.1 milyon Euro azalarak  277.7 milyon Euro’ya gerilediğini belirtti. 

Gazete haberinde ayrıca Ocak-Mayıs 2019 dönemi için turizm gelirlerinin 652.8 milyon Euro olmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre, 2018 yılının aynı döneminde ise turizm gelirleri, 677.2 milyon Euro olarak belirlendi. 

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