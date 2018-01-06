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Rum yetkililer dönüşümlü olarak SAIPEM 12000’e gidiyor

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Rum devlet yetkilerinin, sondaj çalışmalarını yakından izlemek ve denetimde bulunmak amacıyla dönüşümlü olarak Saipem 12000 sondaj gemisine gidecekleri bildirildi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:25
Rum yetkililer dönüşümlü olarak SAIPEM 12000’e gidiyor
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Fileleftheros gazetesi, Rum Enerji Bakanlığına bağlı Devlet Hidrokarbon Şirketi, Tarım Bakanlığına bağlı Çevre Dairesi ve Çalışma Bakanlığına bağlı Teftiş Dairesi’nin platforma personel göndereceğini yazdı. 

Bu dairelerin personellerinin dönüşümlü olarak birkaç gün platformda kalacağını belirten gazete, bugün sondaj gemisine Çalışma Bakanlığı Denetleme Dairesi’nin dört personelinin giderek çalışanlarla ilgili güvenlik prosedürü ve alınan önlemleri kontrol edeceğini kaydetti.

Gazete önümüzdeki haftanın sonunda da Tarım Bakanlığı Çevre Dairesi’nden beş kişilik heyetin sondaj gemisini ziyaret edeceğini belirtti. 

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