Rum yetkililer dönüşümlü olarak SAIPEM 12000’e gidiyor

Fileleftheros gazetesi, Rum Enerji Bakanlığına bağlı Devlet Hidrokarbon Şirketi, Tarım Bakanlığına bağlı Çevre Dairesi ve Çalışma Bakanlığına bağlı Teftiş Dairesi’nin platforma personel göndereceğini yazdı.



Bu dairelerin personellerinin dönüşümlü olarak birkaç gün platformda kalacağını belirten gazete, bugün sondaj gemisine Çalışma Bakanlığı Denetleme Dairesi’nin dört personelinin giderek çalışanlarla ilgili güvenlik prosedürü ve alınan önlemleri kontrol edeceğini kaydetti.



Gazete önümüzdeki haftanın sonunda da Tarım Bakanlığı Çevre Dairesi’nden beş kişilik heyetin sondaj gemisini ziyaret edeceğini belirtti.