Rum Yönetimi, AB’nin 5+1 toplantısına katılmasını istiyor

Fileleftheros’un web sayfasında yer alan haberde, bazı diplomatik kaynakların, AB’nin müzakere sürecindeki varlığının, sürecin bütününe sembolik sebeplerden ötürü ekstradan değer katacağı yönünde görüş belirttiği kaydedildi.

AB’nin Kıbrıs sorunu müzakerelerine katılımının henüz netleşmediğinin belirtildiği haberde, Ankara’nın çıkmazdan kurtulma sürecinde “AB’yi atlatmaya yönelik” strateji izlediği ve “bunu başarıyor gibi göründüğü” iddia edildi.

Haberde, elde edilen bilgilere dayanılarak Türkiye’nin Almanya gibi “güçlü oyunculardan”, AB’nin Kıbrıs sorunu müzakerelerine katılımına rıza göstermesi için baskı gördüğü kaydedildi.

Kıbrıs sorunu için yapılacak gayriresmi 5+1 konferansa katılımcılarla ilgili son sözü BM’nin söyleyeceğine işaret edilen haberde, İngiltere’nin de perde gerisinde AB’nin konferansa katılmamasını desteklediği belirtiliyor.