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Rum Yönetimi Aleyhine Çocuk Kaçırmaya Yardımdan Dava

Rum Yönetimi, 5 yaşındaki çocuğun, babasının bilgisi ve izni olmadan ABD’den Güney Kıbrıs’a kaçırılması suçuna yardımcı olmaktan dolayı mahkemeye verildi.

31 Mart 2021 Çarşamba 14:38
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Rum Yönetimi Aleyhine Çocuk Kaçırmaya Yardımdan Dava

Politis “Kaçırmaya Yardımcılıktan Kıbrıs Aleyhine Dava” başlığıyla birinci sayfasından yayımladığı haberinde Rum anne ve Amerikalı babadan olma 5 yaşındaki çocuğun iki yıl önce ABD’den Güney Kıbrıs’a kaçırıldığını, New York’taki Rum konsolosluğunun da yasal olmamasına karşın çocuğa seyahat belgesi vererek kaçırma olayına yardımcı olduğunu yazdı.

Habere göre, iki yıl önce oğlunun ve eşinin New York’taki evlerinde olmadığını belirleyen Amerikalı baba, New York’taki Rum konsolosluğunu ve Washington’daki Rum büyükelçiliği ile temasa geçerek ABD vatandaşı olan çocuğu için seyahat belgesi verilip verilmediğini sordu, olumsuz cevap aldı. Bu da konsolosluk ile büyükelçiliğin, kaçırma suçuna ortaklık yaptığı şüphesini doğuruyor.

Gazete çocuğun, ABD’den Güney Kıbrıs’a gittiğini, bu seyahati babanın imzasını taşıyan bir izin belgesi olmadan yapmasının da durumu ağırlaştırdığını belirterek, ancak babası olmayan çocukların ilgili izin olmadan seyahat edebileceğine dikkat çekti.

Amerikalı babanın Rum Yönetimi aleyhine New York’ta dava açtığını, Güney Kıbrıs’taki çocuğunu alıp ABD’ye döndüğünü yazan gazete, adı belirtilmeyen babanın, küçük oğlunun geçen hafta Rum Adalet Bakanlığı önünde düzenlenen protesto eyleminde annesi tarafından basına teşhir edilmiş olmasından da hoşnutsuzluk belirttiğini ekledi.

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