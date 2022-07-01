Rum Yönetimi Başkanlığı’na ilk kadın aday

Alithia Güney Kıbrıs’ın ilk kadın başkan adayının Ant1 televizyonuna yaptığı açıklamayı “İlk Kadın Başkan Adayı Adaylığını İlan Etti… ‘Grubum Eski Başpiskopos’la! Görüşüyor'” başlığıyla aktardı.

Haberde Rum Yönetimi Başkanlığı’na talip olduğunu sosyal medya hesaplarından ilan eden ilk kadın adayın, DİSİ’nin kurucularından ve 15 yıl milletvekilliği yapmış Leandros Zahariadis’in torunu olduğu ancak Katolik mezhebine geçerek adını Çelsida De Petro olarak değiştirdiği kaydedildi.

Gazete Ant1'in “sizce Kıbrıs’taki en ciddi sorun ne” sorusuna “her şey” cevabını verdiğini ve seçime, “dini yayılmacı politika” çerçevesinde girdiğini yazdığı De Petro’nun, seçim kurmaylığının eski Başpiskopos ile görüştüğünü de söyledi. Gazete, Rum Ortodoks Kilisesi eski Başpiskoposu I. Hrisostomos’un vefat ettiğini hatırlatan Ant1 muhabirine cevap vermediğini yazdı.

Habere göre ülkenin sorunlarına çözüm getirmeyi bir borç bildiği için aday olduğunu söyleyen De Petro, kökeni hakkında şunları söyledi:

“Beni Emiliu Zahariadu olarak bilenler için söylüyorum, Katolik oldum ve ismimi değiştirdim çünkü eşim Amerikan Katolik, çocuklarım da Katolik. Dedem DİSİ’nin kurucularından ve 15 yıl milletvekilliği yapan Leandros Zahariadis. Larnakalılar ailemin kim olduğunu daha iyi anlasınlar diye söylüyorum; büyük büyük babam Larnaka’daki yetimhane, ilahiyat okulu ve teknik okulu açan Büyük Hayırsever Dimitris Dianelos’tu. Ailemin kökleri Romanya, Ermenistan ve Girit’ten. büyük büyükbabam Konstantinopolis’teki (İstanbul) Saray’da paşanın ve hareminin özel diş doktoruydu. Ermeni kıyımından sonra Kıbrıs’a, çıkartmanın yapıldığı Pende Mili’ye (Karaoğlanoğlu) geldiler ve ikinci kez evlerini terk ettiler. Ben küçüklüğümden beri sınırlarımız Girne’dedir değil, sınırlarımız Konstantinopolis’dedir diyorum.”