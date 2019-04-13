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Rum Yönetimi bir yıl daha 700 din adamını ödeyecek

13 Nisan 2019 Cumartesi 16:02
Rum Yönetimi bir yıl daha 700 din adamını ödeyecek
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III. Makarios’un cumhurbaşkanlığı döneminde, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu sıfatından da yararlanarak, kendi kendisiyle yaptığı (11 Şubat 1971), 700 din görevlisinin maaşının devlet tarafından ödenmesi, buna karşılık Başpiskoposluğun 15 bin 564 dönümlük arazisinin devlete devredilmesi anlaşması, arazi devri halen gerçekleşmemiş olmasına rağmen, bir yıl daha uzatıldı.

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Fileleftheros’un “Din Adamlarının Maaşı İçin Yılda 6 Milyon 750 bin Euro” başlıklı haberinde, Rum Meclisi’nin dünkü oturumunda, 3 yıl önce meclise sunulan ancak henüz oylanmayan 11 Şubat 1971 tarihli anlaşmayla ilgili yasal düzenlemenin geri çekildiğini ve yeni yasa tasarısının, Rum yönetiminin Kilise’ye yaptığı din adamlarının maaşı ödeneğinin bir yıl daha uzatıldığı kaydedildi.

Habere göre anlaşma uyarınca, Rum yönetimi 700 din adamının aylık 682 Euro tutarındaki maaşını ödüyor. Bu meblağ yılda 6 milyon 750 bin Euro yapıyor ancak anlaşmanın, 15 bin 564 dönümlük Başpiskoposluğa ait arazinin devlete devredilmesi ayağı hayata geçirilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rum YönetimiGüney KıbrısHaber
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