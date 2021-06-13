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Rum Yönetimi Bütün Ümidini Biden’a Bağladı

13 Haziran 2021 Pazar 13:15
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Rum Yönetimi Bütün Ümidini Biden’a Bağladı

Rum Yönetiminin, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda tavır değiştirmesi ve iki devlet çözümünü terk etmesi konusunda bütün ümidini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın yarın Brüksel’deki NATO Liderler Zirvesi çerçevesinde gerçekleştireceği “kritik” görüşmeye bağladığı bildirildi.

Alithia haberi “Bütün Umutlarımız Biden’de… Kritik Randevu… Amerikan Başkanı Yarın Kıbrıs Sorununu Erdoğan’ın Önüne Koyacak” başlığıyla manşete çekti.

Amerikan tarafının, Biden’in yarınki görüşmede Kıbrıs sorunu ve Kapalı Maraş konularını gündeme getireceğini üst düzeyde dile getirdiğini hatırlatan gazete özetle şunları aktardı:

“Amerikan Başkanı’nın müdahalesi, Türkiye’nin bu dönemde içinde bulunduğu durum ve Türkiye’nin ABD’ye bağımlı olması sebebiyle Türk Cumhurbaşkanı’nın uzlaşmazlığını aşarak yeniden diyalog yoluna sokabilecek tek şey görülüyor. Özellikle de ABD’nin baskısına Erdoğan’ın görüşeceği Avrupalı liderlerden ve Başkan Anastasiadis’in; ‘Kıbrıs’ın Türkiye’ye tek tepki seçeneği veto kullanmaktır’ söyleminden hissedeceği baskı eşlik ederse.”

Gazete, Erdoğan’ın yarın görüşeceği Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de Kıbrıs sorununu gündeme getirerek, Kıbrıs sorununda iki devlet çözümünü terk etmemesi durumunda Avrupa Konseyi’nde göreceği etki konusunda uyaracağını yazdı, “Ancak Türk Cumhurbaşkanı’nı sonuç alıcı şekilde etkileyebilecek olan Joe Biden’dir” ifadesini kullandı.

Haberde Biden’in Erdoğan ile görüşmesinde Kıbrıs sorunu, Maraş konularını gündeme getirecek olmasına karşın Amerikalılar için ana meselenin S-400’ler ve Türkiye’nin bu silah sistemini satın almasının ardından ortağı olduğu F35 savaş uçağı üretim programından çıkarılması olduğuna dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
Rum YönetimiBiden
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