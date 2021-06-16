Rum Yönetimi Kıbrıs Sorunu “Çok Daha Güçlü İfadeler” Olmasını İstiyor

Haravgi “Lefkoşa Kararda Kıbrıs Sorunu ve Maraş İçin Çok Daha Güçlü İfadeler İstiyor” başlıklı haberinde Rum Yönetimi’nin, 24-25 Haziran’da toplanacak Avrupa Konseyi’nden çıkacak kararda, Kıbrıs sorunu ve kapalı Maraş konusunda yayınlanmış karar taslağındakinden “çok daha güçlü ifadeler” olmasını istediğini yazdı.

Rum Yönetiminin Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin yükseltilmesi konusunda nasıl bir tavır sergileyeceğini açıklamadığına dikkat çeken gazete, “Lefkoşa, Türk Cumhurbaşkanı’nın ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve hatta Yunanistan liderleriyle görüşmelerinde sergilediği olumlu yaklaşımdan dolayı yakın zamana kadar AB içerisinde Türkiye hakkında var olan olumsuz ortamın bozulduğunun bilincindedir” ifadesine yer verdi.



Gazete Rum Yönetiminin, Kıbrıs sorunu ve kapalı Maraş için “çok daha güçlü ifadelerin” yer almasını istediği kararın, Rum Haber Ajansı (KİPE) tarafından yayınlanan karar taslağından özetle şu bölümleri aktardı:

“Avrupa Konseyi, önceki kararlarını hatırlatır ve Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına uygun kapsamlı bir çözüme tam bağlılığını hatırlatır. BM himayesindeki Cenevre gayrıresmî konferansının resmî müzakere yolunu açılmamasından üzüntü belirtir ve Avrupa Konseyi’nin prosedürü desteklemede aktif rol oynamaya devam edeceğini yineler.”