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Rum Yönetimi, KKTC’nin 24 saatlik PCR testi talebini BM’ye götürdü

Rum Yönetimi, KKTC’nin Güney Kıbrıs’tan kuzeye geçişlerde son 24 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi beyan etmesi talebi konusunda BM nezdinde girişimde bulundu.

23 Kasım 2020 Pazartesi 13:51
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Rum Yönetimi, KKTC’nin 24 saatlik PCR testi talebini BM’ye götürdü

Rum Yönetimi, KKTC’nin Güney Kıbrıs’tan kuzeye geçişlerde son 24 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi beyan etmesi talebi konusunda BM nezdinde girişimde bulundu. BM’nin bugün KKTC makamlarıyla konuyla ilgili temasa geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, konuyla ilgili açıklamasında, Rum Hükümeti’nin BM’yi konuyla ilgili bilgilendirerek, söz konusu karar hakkında izahat istediğini belirtti.

Rum haber kaynakları, bu gelişmenin KKTC’ye çalışma sebebiyle her gün geçen, özellikle de öğretmenler ve Dillirga sakinleri için sorun yarattığına işaret etti.

Fotis Fotiu, KKTC’nin Rumlardan son 24 saat içerisinde yapılmış PCR testi talep ettiğini ancak güneye geçen Kıbrıslı Türklerden böyle bir talebi bulunmadığını kaydetti. Fotiu, Dillirga sakinlerinin de Güney Kıbrıs’taki işlerine gidebilmek için KKTC’den geçtiklerini ve bunu yaparken KKTC sakinleriyle hiçbir temasları olmadığını belirtti.

Şu ana kadar KKTC’de ikamet eden 8 Rum’un Koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini veren Fotiu, bunlardan 6’sının Güney Kıbrıs’a nakledildiğini ve sağlık durumlarının Rum Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde takip edildiğini söyledi.

Fotiu, vakaların tespit edildiği Rum okulunun dezenfekte edildiğini ve birkaç gün kapalı kalacağını ifade etti.

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