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Rum Yönetimi: “Türk NAVTEX’leri için paniğe gerek yok”

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Alithia gazetesi “Kıbrıs Cumhuriyeti Panik Yapacak Bir Neden Görmüyor” başlığıyla verdiği haberinde, Türkiye’nin yayımladığı Navtex’ler ve Güney Kıbrıs’ın tutumunu değerlendirdi.

04 Ocak 2018 Perşembe 12:42
Rum Yönetimi: “Türk NAVTEX’leri için paniğe gerek yok”
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Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesinin (MEB)” büyük bir bölümünü kapsayacak şekilde Navtex yayımlamasının Rum Yönetimini endişelendirmediği belirtildi. 

Alithia gazetesi “Kıbrıs Cumhuriyeti Panik Yapacak Bir Neden Görmüyor” başlığıyla verdiği haberinde, Türkiye’nin yayımladığı Navtex’ler ve Güney Kıbrıs’ın tutumunu değerlendirdi.

Gazete, Ankara’nın, Güney Kıbrıs’ın ileri sürdükleri “yasal faaliyetlerini” dikkate almaksızın, Doğu Akdeniz bölgesinde enerji alanında kendi kurallarını uygulayacağı mesajı vermek istediğini iddia etti. 

Türkiye, Güney Kıbrıs’ın “MEB”inde 6 parsel içerisindeki “Kalipso” adı verilen hedefte sondaj yapan ENI-Total konsorsiyumuna bir rahatsızlık vermese de, “MEB” içerisindeki 8 parselin büyük bir kısmını (yayımladığı Navtex’le) sismografik araştırmalar yapmak üzere bağladığını yazan gazete, bağlanan  bölgeler arasında ENI’nin, 6’ıncı parselin ardından sondaj yapacağı 3’üncü parseldeki “Supia” hedefinin de bulunduğunu belirtti. 

Türklerin önümüzdeki aylarda Akdeniz’de sondaj yapacaklarını ilan ettiğini de kaydeden gazete, ancak sondajın yapılacağı hedefle ilgili bilgi verilmediğini belirtti. 

Gazete, tüm bu gelişmeler ışığında Rum Yönetiminin nasıl tepki gösterdiği konusunu gündeme getirdi. 

Rum Yönetiminin denizdeki kışkırtmalara yanıt verecek askeri bir aracının olmadığına dikkat çeken gazete, bu nedenle Rum Yönetimin tüm eylemlerinin diplomatik ve siyasi düzeyde olduğunu belirtti. 

Gazete Rum Başkanlığının, “MEB” içerisinde ülkelerindeki hükümetlerinin tam desteğine sahip İtalyan ENI, Fransız Total, Amerikan Exxon Mobil ve Katarlı Qatar Petroleum gibi dev şirketlerin faaliyet gösterdiğine işaret ettiğini de kaydetti.

SAIPEM 12000 ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR 

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, ENI-Total konsorsiyumunun Saipem 12000 sondaj gemisinin, “MEB” içerisinde 6’ncı parseldeki çalışmalarının Türk Navtex’lerine rağmen sorunsuz sürdüğünü yazdı. 

Gazete sondaj bölgesinde güçlü rüzgarlar olsa da bunun, ne sondaj sürecini, ne de yüzer araçlarla helikopterlerin sondaj alanına ulaşmasına engel oluşturmadığını aktardı.

EGE’DEKİ NAVTEX ANLAŞMAZLIĞI RUM BASININDA

Gazeteler haberlerinde Yunanistan’ın, Eğe denizinde Almanya’ya ait araştırma gemisine verdiği izni Türk Navtex’i nedeniyle geri alması konusuna da yer verdiler. 

Alman “R/V Meteor” adlı geminin, araştırmalar yapmak için Yunan makamlarından izin istediğini ve aldığını yazan Fileleftheros gazetesi, ancak Yunan makamlarının, Almanların kendi (Yunanistan) sorumluluğunda bulunan bir bölge için Türklerden de izin istediğini saptaması üzerine araştırmalar için verdiği izni iptal ettiğini belirtti.

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