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Rum Yönetimi, Yunanistan-Türkiye Sınırına asker gönderme kararı aldı.

Rum Yönetimi başkanı Anastasiadis, asker gönderme kararını Yunanistan Başbakanı’na ilettiğini açıkladı.

08 Mart 2020 Pazar 17:31
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Rum Yönetimi, Yunanistan-Türkiye Sınırına asker gönderme kararı aldı.

Rum Lider Anastasiadis, twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. 
Anastasiadis, “ Bugün Yunanistan başbakanı ile yaptığım telefon görüşmesinde, Kıbrıs’ın aynı zamanda Avrupa’nın da sınırı olan Yunanistan sınırlarının korunması için Güvenlik Birimlerine kuvvet göndermeye hazır olduğu bilgisi verdim. Önerim kabul edildi”dedi.

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