Rum Yönetimi, Yunanistan-Türkiye Sınırına asker gönderme kararı aldı.

Rum Lider Anastasiadis, twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Anastasiadis, “ Bugün Yunanistan başbakanı ile yaptığım telefon görüşmesinde, Kıbrıs’ın aynı zamanda Avrupa’nın da sınırı olan Yunanistan sınırlarının korunması için Güvenlik Birimlerine kuvvet göndermeye hazır olduğu bilgisi verdim. Önerim kabul edildi”dedi.