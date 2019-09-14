Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
İşte vücudumuzdaki bağışıklığı artıran besinler
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...

Rum Yönetimi’nden KKTC’de yaşamak isteyen Rum ve Maronit çiftlere teşvik

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:14
Rum Yönetimi’nden KKTC’de yaşamak isteyen Rum ve Maronit çiftlere teşvik

Rum Yönetimi’nin, KKTC’deki köylerinde yaşamak isteyen genç Rum çiftler ile 45 yaşa kadar olan Maronitlere maddi teşvik vereceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, maddi teşvik verilecek kişiler için dini/resmi nikahlı olması veya Birlikte Yaşam Yasası’na uygun şekilde birliktelik içerisinde olması; ayrıca KKTC’deki köylerinde haftanın çoğu günü aile olarak yaşıyor olması ve herhangi bir ödenek almıyor olması koşulu bulunduğunun kaydedildiğini yazdı.

Gazete, teşvik planına göre, ailenin ev sahibi olabilmesine olanak sağlamak için 18 yaş altı çocukları bulunan ailelere bir defada veya taksit taksit olmak üzere 15 bin Euro, çocukları olmayan ailelere 10 bin Euro verileceğini kaydetti.

Teşvik planına göre, KKTC’deki daimi ikametlerinde 6 aylık süreyi dolduranlara da, ev eşyası ve diğer ihtiyaçları için yine bir defada veya taksit taksit olmak üzere 2 bin Euro verileceğini belirten gazete, KKTC’de küçük işyeri açmak isteyenlere de 3 bin Euro’ya kadar ödenek verileceğini yazdı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Rum YönetimiKKTCMaronitlerRum çiftlerTeşvikHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus Gazeteciye Göre KKTC Ruslar İçin Altın Madeni
Rus Gazeteciye Göre KKTC Ruslar İçin Altın Madeni
Güneye LNG Tedarikine 25 Şirket Talip Oldu
Güneye LNG Tedarikine 25 Şirket Talip Oldu
Rum Yönetimi gemi sicil kaydı harçlarını kaldırdı
Rum Yönetimi gemi sicil kaydı harçlarını kaldırdı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim