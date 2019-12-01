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Rum yönetiminin denize bıraktığı mühimmatın güvenliği tehdit ettiği bildirildi

01 Aralık 2019 Pazar 12:46
Rum yönetiminin denize bıraktığı mühimmatın güvenliği tehdit ettiği bildirildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin denize bıraktığı belirtilen 7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatın çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu belirtildi.

A.A’nın haberine göre güvenlik kaynakları, bu tür mühimmatın ancak zaman kısıtlaması bulununan acil durumlarda suyun dibine bırakılabileceğini, 1970'li yıllardan bugüne kadar da dünya genelinde bu yola başvurulmadığını vurguladı. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayımlanan "7 bin 400 ton süresi geçmiş mühimmatı terk ettik" haberi üzerine Rum Yönetimi Savunma Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait süresi geçmiş mühimmatın denize gömüldüğü açıklaması yapmıştı.

Uygulamanın, çevre, enerji, altyapı faaliyetleri ve güvenlik konularında risk oluşturduğu vurgulanırken, özellikle doğalgaz arama ve boru hatları inşası faaliyetleri için ağır risk teşkil ettiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısRum YönetimiMühimmat
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