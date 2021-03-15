Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

RUM YÖNETİMİ’NİN GAYRİRESMİ 5+1 KONFERANS ÖNCESİNDE HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Kıbrıs sorunu için Nisan sonu yapılacak olan gayriresmi 5+1 konferans öncesinde, Rum Yönetimi’nin hazırlıkları devam ediyor.

15 Mart 2021 Pazartesi 11:17
452 Okunma
RUM YÖNETİMİ’NİN GAYRİRESMİ 5+1 KONFERANS ÖNCESİNDE HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs cephesinde bu hafta, hem Ulusal Konsey toplanacak, hem de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, danışmanlarıyla bir araya gelerek Kıbrıs sorunu için istişarelerde bulunacak.

Ulusal Konsey toplantısının yarın gerçekleştirilmesi planlanırken, toplantıda Anastasiadis tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler ve BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ziyaretleriyle ilgili bilgilendirme yapılacak.

AB’nin konferansa katılımının nasıl garanti altına alınabileceğinin de irdeleneceği toplantıda, konferansın ön hazırlıklarının ne aşamada olduğu da tartışılacak.

Hafta içi gerçekleştirilmesi söz konusu olan Anastasiadis-danışmanlar toplantısında ise, müzakerelerle ilgili farklı konular ele alınacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Yönetimi, AB’nin 5+1 toplantısına katılmasını istiyor
Rum Yönetimi, AB’nin 5+1 toplantısına katılmasını istiyor
LARNAKA’DA 1 KİLO HİNTKENEVİRİ
LARNAKA’DA 1 KİLO HİNTKENEVİRİ
Güney Kıbrıs'ta 398 yeni vaka tespit edildi
Güney Kıbrıs'ta 398 yeni vaka tespit edildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim