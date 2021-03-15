RUM YÖNETİMİ’NİN GAYRİRESMİ 5+1 KONFERANS ÖNCESİNDE HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs cephesinde bu hafta, hem Ulusal Konsey toplanacak, hem de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, danışmanlarıyla bir araya gelerek Kıbrıs sorunu için istişarelerde bulunacak.

Ulusal Konsey toplantısının yarın gerçekleştirilmesi planlanırken, toplantıda Anastasiadis tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler ve BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ziyaretleriyle ilgili bilgilendirme yapılacak.

AB’nin konferansa katılımının nasıl garanti altına alınabileceğinin de irdeleneceği toplantıda, konferansın ön hazırlıklarının ne aşamada olduğu da tartışılacak.

Hafta içi gerçekleştirilmesi söz konusu olan Anastasiadis-danışmanlar toplantısında ise, müzakerelerle ilgili farklı konular ele alınacak.