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Rum yönetiminin gözü Borrell'in Ankara Ziyaretinde

Rum yönetimi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in bugünkü Ankara temaslarından çıkacak sonuçları bekliyor fakat daha çok, Ankara’dan Brüksel’e ne götüreceğine odaklanmış durumda.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:22
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Rum yönetiminin gözü Borrell'in Ankara Ziyaretinde

Fileleftheros “Sonuç Bekleyecek… Lefkoşa Açısından Ölçü, Borrell’in Ankara’dan Ayrılırken Ne Götüreceği” başlıklı haberinde diplomatik kaynakların, Borrell’in Türkiye’deki temasları ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda yapacağı görüşmelerde hangi çizgide hareket edeceğini önemli bulduklarına işaret etti.
Habere göre Rum Yönetimi’nin Borrell’in Ankara ziyaretinden beklentisi, AB’nin Türkiye’nin eylemlerine karşı aldığı ortak kararların arkasında durması. 

Haberde Borrell’in Türkiye-AB ilişkilerini meşgul eden konulardaki Türk tezlerini not etmek üzere gideceği kaydedildi. Bu konuların başında da Türkiye’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a karşı tavrı, Rum yönetiminin tek yanlı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan ettiği bölgedeki sondajları, Ege’ye ve Girit’in güneyine araştırma ve savaş gemileri göndermesi ve Meriç’deki gerilim konuları sıralandı.

Habere göre Borrell, 13 Temmuz’da gerçekleşecek Dış İlişkiler Konseyi’ne Türk tezlerine hâkim olarak katılmak ve Konsey üyelerinin, Türkiye-AB diyaloğunu şahsen yürütmesine müsaade edip etmeyeceklerine karar vermelerini istiyor. 

Aynı gazete Yunanistan Başbakanı Kiriakos Micotakis’in Financial Times gazetesine verdiği röportajda Türkiye’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yönelik “tavrının devam edemeyeceği” mesajını verdiğini yazdı.

Politis ise “Josep Borrell Tansiyonun Düşürülmesini İstemek İçin Türkiye’de… Ankara Sondajlara Devam Ediyor…  Erdoğan, AB İçerisinde Yaşanan Tartışmalardan Cesareti Kırılmış Görünmüyor” başlığıyla haberi aktardı. Haberde Borrell’in ziyaretiyle ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklama ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü Hidroelektrik Santrali açılışı sırasında yaptığı açıklamayı da okurlara iletildi.  

Anahtar Kelimeler:
Rum YönetimiJosep BorrellBorrell
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