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Rum yönetiminin sondaj çalışmalarına COVID-19 ertelemesi

COVID-19 salgınından kaynaklanan ekonomik sıkıntıların, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgede, 2020'de yapılması planlanan beş sondaj çalışmasının ertelenmesine yol açtığı belirtildi.

14 Nisan 2020 Salı 10:39
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Rum yönetiminin sondaj çalışmalarına COVID-19 ertelemesi

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından kaynaklanan ekonomik sıkıntıların, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgede, 2020'de yapılması planlanan beş sondaj çalışmasının ertelenmesine yol açtığı belirtildi.

Rum Politis gazetesinin haberine göre, Rum yönetiminin enerji programı, COVID-19 nedeniyle altüst oldu.

Haberde, İtalyan ENI ve Fransız Total konsorsiyumunun, sözde 6'ncı parseldeki "Kronos" hedefinde nisan sonunda yapmayı planladığı sondaj çalışmasını büyük ihtimalle erteleyeceği ve bu yıl içerisinde yapmayı planladığı diğer iki sondaj çalışmasının da etkileneceği ifade edildi.

Sondaj çalışması 2021'in Eylül ayına ertelendi

Şirketin gelecek günlerde konuyla ilgili resmi açıklama yapacağı belirtildi.

Gazete, Amerikan Exxon Mobil şirketinin, Rum yönetimi Enerji Bakanlığını sözde 10'uncu parselde temmuzda yapacağı sondaj çalışmasını 2021'in Eylül ayına ertelediğine dair resmi olarak bilgilendirdiğini, teyit sondajının da 2022'ye kaldığını yazdı.

Böylece COVID-19 salgınından kaynaklanan ekonomik sıkıntıların, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgede, 2020'de yapılması planlanan beş sondaj çalışmasının ertelenmesine yol açtığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid-19Güney Kıbrıs
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