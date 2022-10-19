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Rumlar bunu da yaptı!

19 Ekim 2022 Çarşamba 12:04
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Rumlar bunu da yaptı!



Güney Kıbrıs’ta, göçmen kimliği alabilmeleri için, göçmenlerden kanıt olarak 1974 öncesinde verilen faturaları sunmalarının istendiği haber verildi.

Konunun Güney Kıbrıs Meclisi Göçmenler Komitesinin dün gerçekleştirilen toplantısında ele alındığını yazan Haravgi gazetesi, durumundan etkilenen vatandaşların da dün toplantıya katılarak şikâyetlerini ortaya koyduklarını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamasında bunun kabul edilemez bir durum olduğunu ve saçmalık sınırında olduğunu dile getiren Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros ise, mevzuatı değiştirerek bu haksızlıkları gidermek için yöntemler bulunduğunu sözlerine ekledi.

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