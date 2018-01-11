Rumlar KKTC’de 9,5 Milyon Euro’luk harcama yaptı

2017 yılında Rumların kredi kartlarıyla KKTC’de 9,5 milyon Euro harcadıkları bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, JCC şirketinin verilerine göre 2017 yılında Rumların kredi kartlarıyla KKTC’de 9,5 milyon Euro harcadıklarını belirterek, buna Türkiye’de de yapılan harcamalar eklendiğinde rakamın 13 milyon Euro’ya yükseldiğini belirtti.



Harcanan paranın büyük bir kısmının otellerde kalmaya gittiğini belirten gazete, KKTC otelleri için 19 bin 306 işlemle 4,9 milyon Euro harcandığını belirtti.



Rumların, sınır kapılarının açılmasından bu yana KKTC otelleri için ilk kez bu kadar büyük miktarda harcama yaptıklarını kaydeden gazete, sadece Aralık ayında otellerden hizmet alımının 455 bin Euro olduğuna dikkat çekti.



Gazete, KKTC’deki otellerde yapılan harcamalara Türkiye’deki otellerde yapılan harcamalar da eklendiğinde ulaşılan rakamın 5,6 milyon Euro olduğunu aktardı.



İkinci büyük harcamanın kumarhanelerde yapıldığını belirten gazete, Rumların kredi kartlarıyla kumar için 1,6 milyon Euro’luk harcama yaptıklarını yazdı.



Rumların KKTC ve Türkiye’de en çok yaptıkları harcamalarda üçüncü sırada kıyafet, çanta ve ayakkabının bulunduğunu belirten gazete, Rumların, kredi kartlarını kullanacak KKTC’de bu sektörde yaptıkları harcamaların 757 bin Euro olduğunu kaydetti.



Kıyafet, çanta ve ayakkabı alışverişlerinde Türkiye’de yapılan harcamalar da hesaplandığında rakamın 1,3 milyon Euro olduğunu belirten gazete, bu rakamın, söz konusu sektörde sınır kapılarının açılmasından bu yana yapılan en büyük harcama olduğunu belirtti.



Gazete Rumların KKTC’de, Türkiye’ye gitmek için kredi kartlarıyla 5 bin işlemle 613 bin 455 Euro’luk harcama yaptığını belirterek, buna Türkiye’den de alınan biletler eklendiğinde 1,4 milyon rakamına ulaşıldığını aktardı.



Haberde Rumların KKTC’de süper marketlerde 405 bin Euro ve yakıt için 310 Euro harcadıkları da kaydedildi.

