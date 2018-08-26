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Rumlar mülteci kabulünde sınırda

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Güney Kıbrıs’ın mülteci kabulünde sınırda olduğunu söyledi.

26 Ağustos 2018 Pazar 13:12
Rumlar mülteci kabulünde sınırda

Kathimerini gazetesine söyleşi veren Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Avrupa düzeyinde, mülteci akınının artışına ilişkin bütünlüklü bir politikanın olmaması nedeniyle Güney Kıbrıs’ın duyduğu endişeyi dile getirdi.  Petridis, Brüksel politikasında değişiklik olmaması durumunda, Güney Kıbrıs’ın yeni mülteci kabulünün ele alınmasında yaşayacağı zorluğa ilişkin tehlikeden de söz etti.  Güney Kıbrıs’ın mülteci politikasına ilişkin bir soru üzerine Petridis, bunun incelemekte oldukları bir konu olduğunu söyledi. Petridis ayrıca, mülteci politikalarının inceleme altında olduğunu ancak bunun, Avrupa Birliği’nin yönlendirmelerinden ortaya çıkacağına da dikkati çekti. 
 

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Anahtar Kelimeler:
MülteciRumlarHaber
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