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Rumlara KKTC'den vergi alınacak olması BM'nin de tepkisine neden oldu

KKTC’de yaşayan Rumlara BM aracılığıyla gönderilen yardımlardan vergi alınacağına dair haberler, bugünkü Rum basınına da yansıdı.

23 Eylül 2017 Cumartesi 13:57
Rumlara KKTC'den vergi alınacak olması BM'nin de tepkisine neden oldu

KKTC’de yaşayan Rumlara BM aracılığıyla gönderilen yardımlardan vergi alınacağına dair haberler, bugünkü Rum basınına da yansıdı.

Fileleftheros gazetesi “Sert Sınır” başlığıyla aktardığı haberinde, 1 Ekim itibarıyla hayata geçirileceğini belirttiği vergi uygulamasıyla, KKTC’nin, Yeşil Hattı “sert sınıra” dönüştürdüğünü ve bu kararın, Ankara’nın onayıyla alındığını iddia etti.

Gazete, ilgili açıklamanın KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından AFP’ye (Agence France Press-Fransız Haber Ajansı) yapıldığını ve açıklamanın, KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldığı şeklinde yansıtıldığını kaydetti.

Ertuğruloğlu’nun açıklamasında “mahsurlara yardım götürülmesine gerek olmadığını; çünkü mahsurların buna ihtiyacı olmadığını ve bunları Kıbrıslı Türklere sattıklarını, ayrıca sınırlardan geçişin serbest olduğunu” belirttiğini yazan gazete, bu açıklamaların yanı sıra, Ertuğruloğlu’nun Kıbrıs sorununa da değindiğini belirtti.

BM BARIŞ GÜCÜ’NDEN TEPKİ

Gazete devamla, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP), KKTC’de yaşayan Rumlara götürdükleri yardımların vergilendirilecek olmasıyla ilgili KKTC’nin yaptığı tek taraflı yapılmış açıklamanın “talihsiz bir açıklama” olarak nitelendirdiğini yazdı.

BM Barış Gücü Basın Sözcülüğü, konuyla ilgili Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamasında, insani yardım rolünün, 3. Viyana Sözleşmesi’ne dayandığını ve kuzeydeki Maronit topluluklarına yapılan dağıtımlarla birlikte, UNFICYP’in üstlendiği bu rolün, BM Güvenlik Konseyi tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydetti.

Habere göre BM Barış Gücü Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, “Tek taraflı yapılmış olan bu açıklama talihsiz bir açıklamadır ve umuyoruz ki, herkes için uygun olacak ortak bir düzenleme bulunur” ifadeleri yer aldı.

FOTİU: “3. VİYANA SÖZLEŞMESİ İHLAL EDİLİYOR”

Gazeteye göre Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, KKTC’deki “mahsurlara” gönderilen yardımların vergilendirilmesinin, 3. Viyana Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu söyledi.

Fotiu, bu uygulamanın kabul edilebilir bir uygulama olmadığını ve “Türkiye’nin planlarına hizmet ettiğini” iddia etti.

Habere göre Fotiu, bu uygulamanın hayata geçirilmesi halinde, KKTC’de yaşayan “mahsurlara” büyük sorunlar yaratacağını öne sürerek, BM’nin, konuyla ilgili bilgilendirildiğini kaydetti.

YEORGİADİS: “UYGULAMA SİYASİ SÖMÜRÜDÜR”

Öte yandan Alithia gazetesi ise, “Mahsurların Yardımlarını Vergilendirecekler” başlıklı haberinde, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in, KKTC’nin vergi uygulamasının “siyasi sömürü” olduğunu iddia ettiğini yazdı.

Habere göre Yeorgiadis, bu uygulamanın hayata geçirilmesinin, “işgal makamlarının olumsuz tutumunun bir ispatı daha olacağını” öne sürdü.

Yeorgiadis, vergilendirme uygulamasının, KKTC’de yaşayan “mahsurların” zorlu yaşam koşularını daha da ağırlaştıracağını savundu.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, Rum Hükümeti’nin KKTC’nin bu niyetinden birkaç gündür haberdar olduğunu ve BM ile bu konuda istişarede bulunduğunu da yazdı.

Haber, Politis gazetesinde “BM’ye Vergiler… Kıbrıslı Türk Dışişleri Bakanı Mahsurların Yardımlarının Vergilendirilmesini İstiyor”, Haravgi gazetesinde ise “Ayrılığı Derinleştirici Yeni Tedbir” başlıklarıyla aktarıldı.

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