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Rumlardan denetim talebi!

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, dün Meclis Maliye Komitesi’nde yaptığı konuşmada KKTC’den akaryakıt satın alınması konusundan da söz etti.

19 Ekim 2021 Salı 13:56
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Rumlardan denetim talebi!
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Fileleftheros gazetesi ekonomi sayfasına göre, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, hükümetin, şu anda akaryakıt konusundaki vergilerin düşürülmesini ileriye götürecek bütçe rahatlığının bulunmadığını düşündüğünü ifade etti.

Milletvekillerinin, akaryakıt vergilerinin düşürülmesi konusundaki çağrısı üzerine Petridis, bunun şu anda ileriye götürülmesi olanağının bulunmadığını söyledi.

Petridis, KKTC’den akaryakıt satın alınması yönündeki bir soru üzerine, polisin ve gümrük makamlarının sınır kapılarındaki ve Yeşil Hat üzerindeki kontrollerini artırması gerektiğini söyledi.

Petridis, bazı tankerlerin Güney’den Kuzey’e geçtikleri ve araçlarını akaryakıtla doldurdukları yönünde önlerine şikayet geldiğini belirterek ,önümüzdeki günlerde konuyla alakalı olarak gümrük makamları ve polisle temasa geçeceğini ifade etti.

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