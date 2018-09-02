Rumlar’dan fotoğrafa ‘buzları erittik’ yorumu

KIBRIS Rum yönetimi, geçen yıl başarısızlıkla sonuçlanan İsviçre’deki müzakerelerinin ardından 18 Eylül’de New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu açılışında Türkiye ve Kıbrıslı Türklerle pazarlıklara kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.

Rum kaynaklara göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’le BM açılışında, ‘3’lü Kıbrıs toplantısı’ yapacak. Rum medyası, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hafta sonu Viyana’daki AB toplantısında Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristoludis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kociyas ile ayak üstü bir araya geldiği anlara ait fotoğrafı “buzlar eridi” yorumuyla paylaştı. Rum gazeteleri, bakanların Kıbrıs müzakerelerini ele aldıklarını ve görüşmenin dostane bir atmosferde gerçekleştiğini öne sürdü. Bu arada, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile durum değerlendirmesi yapmak üzere Pazartesi günü Ankara’ya gidecek. Görüşmede, Türkiye’nin doğu Akdeniz’de yapmayı planladığı sondaj çalışmalarının önemli bir yer tutması bekleniyor.