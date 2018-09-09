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Rumlardan Fransa’ya Kıbrıs’ta kalıcı üs

09 Eylül 2018 Pazar 12:57
Rumlardan Fransa’ya Kıbrıs’ta kalıcı üs

Türkiye’yi doğu Akdeniz’deki enerji paylaşımı dışında tutmak amacıyla topraklarını Batılı ülkelere açarak üs vaatlerinde bulunan Kıbrıs Rum yönetimi, Fransız donanmasının Evangelos Florakis üssünü kalıcı olarak kullanmasına onay verdi

Rum yönetimini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristoduludis’le görüşerek, kalıcı askeri işbirliği anlaşmasının çok yakında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rum lider Nikos Anastasiadis arasında imzalanacağını açıkladı. 

KORUMA SAĞLAYACAK

Böylece Fransız Total şirketinin de Rum parsellerinde sondaj yapmasını dikkate alan Rum yönetimi, Fransa’dan koruma sağlamak amacıyla 10 yıl önce imzaladıkları askeri işbirliği anlaşmasını genişleterek üs ve limanlarını Fransız ordusunun kullanımına açtı. 

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Anahtar Kelimeler:
RumFransaüsHaber
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