Rumlardan Fransa’ya Kıbrıs’ta kalıcı üs

Türkiye’yi doğu Akdeniz’deki enerji paylaşımı dışında tutmak amacıyla topraklarını Batılı ülkelere açarak üs vaatlerinde bulunan Kıbrıs Rum yönetimi, Fransız donanmasının Evangelos Florakis üssünü kalıcı olarak kullanmasına onay verdi Rum yönetimini ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristoduludis’le görüşerek, kalıcı askeri işbirliği anlaşmasının çok yakında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rum lider Nikos Anastasiadis arasında imzalanacağını açıkladı.



KORUMA SAĞLAYACAK



Böylece Fransız Total şirketinin de Rum parsellerinde sondaj yapmasını dikkate alan Rum yönetimi, Fransa’dan koruma sağlamak amacıyla 10 yıl önce imzaladıkları askeri işbirliği anlaşmasını genişleterek üs ve limanlarını Fransız ordusunun kullanımına açtı.