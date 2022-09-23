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Rumlardan Rusya'ya bir darbe daha

New York'ta bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis arasında planlanan görüşme AB'nin talepleri doğrultusunda iptal edildi.

23 Eylül 2022 Cuma 10:19
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Rumlardan Rusya'ya bir darbe daha



Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu için New York'ta Rusya ile Güney Kıbrıs arasında kurulması planlanan temas gerçekleşmedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki görüşme son dakikada iptal edildi.

Rum Hükümet Sözcüsü Mario Pelekanos, görüşmenin iptal edilmesinin nedeninin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik açıklamasının ardından Avrupa Birliği'nin aldığı kararlar olduğunu belirtti.

Pelekanos, “Ukrayna açısından artık yeni bir kritik döneme giriyoruz. Rusya ile ikili temaslardan kaçınmak için Brüksel tarafından yönergeler verildi. Dolayısıyla bu gelişme göz ardı edilemez.” ifadelerini kullandı...

Güney Kıbrıs, AB'nin şubat ayında aldığı yaptırım kararlarının ardından hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı. Rumlar, iki ülke arasındaki iş birliğine rağmen, Rus savaş gemilerine de limanlarını kapatmıştı

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