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Rumlardan Şener Levent için koruma talebi!

Rum AP Milletvekili Papadakis, Şener Levent için koruma talebinde bulundu.

30 Aralık 2020 Çarşamba 13:06
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Rumlardan Şener Levent için koruma talebi!

Rum Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Dimitris Papadakis, AB Komisyonu’ndan, gazeteci Şener Levent’in korunması için önlem alınması talebinde bulundu.

Fileleftheros gazetesi, Rum AP Milletvekili Dimitris Papadakis’in, Kıbrıslı Türk gazeteci Şener Levent hakkında açılan davaları AB Komisyonu’nun gündemine getirdiğini yazdı.

Habere göre Papadakis, Komisyon’a gönderdiği mektupta, Levent’in 2018 yılında Avrupa Vatandaşı ödülünü aldığı hatırlatarak, Levent hakkında açılan davalar konusunda Komisyon’un ne kadar bilgi sahibi olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Papadakis, Komisyon’a, AB vatandaşı ödülünü almış AB vatandaşı bir kişiyi korumak için gerekli önlemleri alması çağrısında da bulundu.

Rum makamlarına çağrı yapıldı

Haravgi gazetesi ise, Levent konusunda bir açıklamanın da “ Kıbrıs Barolar Birliği’nden” geldiğini ve birlikten yapılan açıklamada, Şener Levent’in korumaya alınması için Kıbrıslı Rum makamlara çağrıda bulunulduğunu yazdı.
Habere göre “Kıbrıs Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi” Başkanı Avukat Ahilleas Dimitriadis dün konuya ilişkin açıklamasında, Levent aleyhine sürdürülen davalardan ötürü endişe duyduklarını belirterek “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin olaya müdahil olmasını” talep etti.
Dimitriadis ayrıca, ifade özgürlüğüne ilişkin sorunların Güney Kıbrıs’ta da mevcut olduğunu belirterek, Rum Adalet Bakanı’na yönelik sosyal medyadaki eleştirilerin kaldırılması ve ressam Yorgos Gavriil’e yönelik baskıları hatırlattı.  

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