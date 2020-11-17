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Rumların TMK endişesi...

Rum Hükümeti’nin, KKTC’de faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu’na, “Maraş’taki taşınmaz mallar için olası toplu başvurulardan kaynaklanacak tehlikeler konusunda” mesaj gönderdiği belirtildi.

17 Kasım 2020 Salı 11:41
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Rumların TMK endişesi...

Politis ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre, Kusios, KKTC’de faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu’na, “ Maraş’taki taşınmaz mallar için olası toplu başvurulardan kaynaklanacak tehlikeler konusunda” mesaj gönderdi.

Kusios, böylesi bir gelişmenin, aslında Maraş ile ilgili Türk planlarını cesaretlendirmekle kalmayacağını, ayrıca genel olarak Kıbrıs sorunun çözüm perspektifini tehlikeye atacağını savundu.

"Ciddi tehlikelere gebe"

Kusios, mülkiyet hakkının kişisel bir hak olduğu olgusuna saygı duymakla birlikte her bir bireyin özgürce kendi taşınmaz malıyla ilgili kararları almasının mümkün olduğunu belirtti. Kusios, hükümetin, gerek yurt içindeki, gerekse yurt dışındaki hukuk danışmanlarının kapalı Maraş’taki taşınmazlar için Taşınmaz Mal Komisyonu’na olası toplu başvuru yapılmasının ciddi tehlikelere gebe olduğu şeklindeki görüşe sahip olduklarını ifade etti. 

Kusios, böylesi bir gelişmenin, iki kesimli, iki bölgeli federasyon zemininde Kıbrıs sorununun çözüm perspektifiyle ilgili mezar taşını teşkil edeceği belirtildi. 

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