Rumlar’ın yüzde 41’i AB’den ve Euro’dan memnun

Rumların yüzde 41’inin, AB’ye güvendiği ve Euro’dan memnun olduğu bildirildi.
22 Aralık 2018 Cumartesi 17:13
Alithia gazetesi, AB Komisyonu’nun yayınladığı Eurobarometre’ye göre, AB’deki memnuniyet ortalamasının yüzde 42 olduğunu kaydederken, barometreye göre Rumların en büyük endişesinin ise kaçak mülteciler olduğunu yazdı.
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