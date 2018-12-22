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Rumlar’ın yüzde 41’i AB’den ve Euro’dan memnun

Rumların yüzde 41’inin, AB’ye güvendiği ve Euro’dan memnun olduğu bildirildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:13
Rumlar’ın yüzde 41’i AB’den ve Euro’dan memnun

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Alithia gazetesi, AB Komisyonu’nun yayınladığı Eurobarometre’ye göre, AB’deki memnuniyet ortalamasının yüzde 42 olduğunu kaydederken, barometreye göre Rumların en büyük endişesinin ise kaçak mülteciler olduğunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
ABRumlarGüney KıbrısEuroHaber
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