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RUMLARIN YÜZDE 52’SİNİN MALİ DURUMU PANDEMİ NEDENİYLE KÖTÜLEŞTİ

Simerini gazetesi, IMR şirketinin Simerini hesabına, 26-27 Ağustos tarihlerinde Güney Kıbrıs genelindeki 18 yaş ve üstü 500 kişiyle rastgele telefon görüşmeleri ve sanal röportajlar aracılığıyla gerçekleştirdiği ankete göre, her 10 kişiden altısının yaşam seviyesinden memnun olmadığını belirttiğini yazdı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:35
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RUMLARIN YÜZDE 52’SİNİN MALİ DURUMU PANDEMİ NEDENİYLE KÖTÜLEŞTİ

Rumların yüzde 52’sinin mali durumunun pandemi nedeniyle kötüleştiği bildirildi.

Simerini gazetesi, IMR şirketinin Simerini hesabına, 26-27 Ağustos tarihlerinde Güney Kıbrıs genelindeki 18 yaş ve üstü 500 kişiyle rastgele telefon görüşmeleri ve sanal röportajlar aracılığıyla gerçekleştirdiği ankete göre, her 10 kişiden altısının yaşam seviyesinden memnun olmadığını belirttiğini yazdı.

Ankete katılanların yüzde 45’i, mevcut mali yükümlülüklerini karşılamakta zorlandığını, yüzde 42’si de kredilerini ödemekte zorlandığını belirtirken, kredi sahiplerinden yalnızca yüzde 26’sı borçların ertelenmesi planına dahil olduğunu beyan etti.

Ankete göre katılımcıların yüzde 67’si, zaruri olmayan giderlerini kısıtladığını, yüzde 55’i gezme/eğlenme masraflarını azalttığını, yüzde 33’ü tatil planlarını iptal ettiğini, yüzde 9’u da hayatında herhangi bir şeyin değişmediğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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