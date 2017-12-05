Rus Başsavcılığı, mail skandalı için soruşturma istiyor

Rus yetkili makamlarının, Rum Savcı Eleni Loizidu’nun, Rus Başsavcılığı’ndan yetkililerle elektronik ortamda yaptığı yazışmaların basına sızması konusunda cezai soruşturma açılmasını istediği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Savcı Eleni Loizidu’nun elektronik postalarının çalınması ve basına sızdırılması konusunun ciddi hukuki ve siyasi boyutlar almaya başladığını yazdı.



Habere göre Rusya Başsavcılığı, Rum makamlarına gönderdiği bir mektupla, Loizidu’nun elektronik postalarının çalınması ve basına sızdırılması konusunda cezai soruşturma açılmasını istedi.



Rus Başsavcılığı’nın istediğini doğrulayan Rum Başsavcı Kostas Kliridis, konuyla ilgili sorgulamalar sürdüğünden kamuya yönelik bir açıklama yapılmasının doğru olmadığını belirtti.



Politis gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis televizyon kanalında yaptığı açıklamada, maillerin kamu çıkarlarını ilgilendirdiğine işaret ederek sorunun maillerin yayımlanması değil, maillerin içerikleri ve yollanma şekilleri olduğunu belirtti.



ABD’Lİ MİLYONER BROWDER’İN HUKUK MÜCADELESİ



Öte yandan Haravgi gazetesi Gazprom şirketinin hisselerini satın aldıktan sonra vergi kaçırmakla suçlanan ve Rusya’nın iadesini istediği Bill Browder’in Rum mahkemesinde hukuk mücadelesi verdiği belirtildi.



Fileleftheros gazetesi Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin, dün, Browder’in, Rum makamlarının kendisiyle ilgili bilgileri Rusya’ya vermede işbirliği yapmasının yasaklanması için yaptığı başvuruyu incelediğini yazdı.



Dünkü oturumda Browder’in yabancı avukatının ek beyannamede bulunması talebinde bulunulduğunu aktaran gazete, mahkemenin bu talebi kabul ederek, beyannamenin verilmesi için 22 Aralık’a kadar müddet verdiğini aktardı.



Haberde, Rus makamlarının, Browder’in Güney Kıbrıs’taki offshore şirketlerin hesaplarıyla ilgili bilgiler istediği anımsatıldı.