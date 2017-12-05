Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
106423
ALTIN
157.313
DOLAR
3.8640
STERLİN
5.1876
EURO
4.5738
Bağırsağından 27 santimlik parazit çıktı!
Bağırsağından 27 santimlik parazit çıktı!
Kış aylarında bu ilacı kullanmayın!
Kış aylarında bu ilacı kullanmayın!
Mars’a araba yollayacak!
Mars’a araba yollayacak!
Uyku, tartışmanın seyrini etkiliyor mu?
Uykusuzluk = Kavga!
Yer çekimine meydan okudu!
Yer çekimine meydan okudu!

Rus Başsavcılığı, mail skandalı için soruşturma istiyor

Haravgi gazetesi, Rum Savcı Eleni Loizidu’nun elektronik postalarının çalınması ve basına sızdırılması konusunun ciddi hukuki ve siyasi boyutlar almaya başladığını yazdı.

05 Aralık 2017 Salı 14:28
Rus Başsavcılığı, mail skandalı için soruşturma istiyor
banner10

Rus yetkili makamlarının, Rum Savcı Eleni Loizidu’nun, Rus Başsavcılığı’ndan yetkililerle elektronik ortamda yaptığı yazışmaların basına sızması konusunda cezai soruşturma açılmasını istediği bildirildi. 

Haravgi gazetesi, Rum Savcı Eleni Loizidu’nun elektronik postalarının çalınması ve basına sızdırılması konusunun ciddi hukuki ve siyasi boyutlar almaya başladığını yazdı. 

Habere göre Rusya Başsavcılığı, Rum makamlarına gönderdiği bir mektupla, Loizidu’nun elektronik postalarının çalınması ve basına sızdırılması konusunda cezai soruşturma açılmasını istedi.

Rus Başsavcılığı’nın istediğini doğrulayan Rum Başsavcı Kostas Kliridis, konuyla ilgili sorgulamalar sürdüğünden kamuya yönelik bir açıklama yapılmasının doğru olmadığını belirtti.

Politis gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis televizyon kanalında yaptığı açıklamada, maillerin kamu çıkarlarını ilgilendirdiğine işaret ederek sorunun maillerin yayımlanması değil, maillerin içerikleri ve yollanma şekilleri olduğunu belirtti.

ABD’Lİ MİLYONER BROWDER’İN HUKUK MÜCADELESİ

Öte yandan Haravgi gazetesi Gazprom şirketinin hisselerini satın aldıktan sonra vergi kaçırmakla suçlanan ve Rusya’nın iadesini istediği Bill Browder’in Rum mahkemesinde hukuk mücadelesi verdiği belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin, dün, Browder’in, Rum makamlarının kendisiyle ilgili bilgileri Rusya’ya vermede işbirliği yapmasının yasaklanması için yaptığı başvuruyu incelediğini yazdı.

Dünkü oturumda Browder’in yabancı avukatının ek beyannamede bulunması talebinde bulunulduğunu aktaran gazete, mahkemenin bu talebi kabul ederek, beyannamenin verilmesi için 22 Aralık’a kadar müddet verdiğini aktardı. 

Haberde, Rus makamlarının, Browder’in Güney Kıbrıs’taki offshore şirketlerin hesaplarıyla ilgili bilgiler istediği anımsatıldı. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
East Med için imzalar atıldı
East Med için imzalar atıldı
Rum Başsavcı ve Sayıştay’dan çarpıcı açıklamalar
Rum Başsavcı ve Sayıştay’dan çarpıcı açıklamalar
Kiprianu, Maronitlerin Başpiskoposu Yosif Sueif ile görüştü
Kiprianu, Maronitlerin Başpiskoposu Yosif Sueif ile görüştü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim