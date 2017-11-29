Rusların işine gelmeyen hükümler verilince gerçek ortaya açıktı

Rus ajanı olmakla suçlanan ve Rus Başsavcılığı’ndan yetkililerle yaptığı yazışmaların Rus medyasına sızdığı Rum Savcı Eleni Loizidu hakkında iki ayrı soruşturma başlatılırken, yazışmalarının içeriği Rum basınına yansımaya devam ediyor.

Politis ve diğer gazetelere göre, Rum Başsavcı Kostas Kliridis, hiyerarşide bir altındaki makamda bulunan Loizidu’yu tek başına soruşturmak istemedi ve Rum Bakanlar Kurulu’ndan disiplin soruşturmasını yürütecek bir memur atanmasını talep etti. Kliridis, Rum polisinde de, Rum ve Rus makamları arasındaki elektronik yazışmaların çalınıp yayınlanmasında cezai suç olasılığını araştırması talimatı verdi. Disiplin soruşturması sonucunda gerekli görülürse cezai soruşturma da başlatılacak.

Rum Savcı Eleni Loizidu hakkında sadece disiplin soruşturması yapılacağına dikkat çekilen haberde Rum Bakanlar Kurulu’nun bugün sorgu memuru olarak, bakanlık genel müdürlerinden birini atayacağı kaydedildi.

DEDEKTİF ROLÜ DE OYNADI

Politis, Loizidu’nun yayınlanan elektronik yazışmalarının içeriğini, manşete taşımaya bugün de devam etti.

Gazete haberleri “Savcı Loizidu Dedektif Rolü de Oynadı… İsrailli Hakkında Bilgi… Rus Başsavcılığı’nın Yönlendirmesiyle AB’de Araştırma” başlılarıyla aktardı.

Haberde yetkilerini aşmakla kalmayıp yabancı bir ülkeye itaat noktasına ulaştığına dikkat çekilen Loizidu’nun Rus Başsavcılığı için “dedektif” gibi işlediği ve bir Rus çocuk hakkında hangi okula gittiği, kimlerle arkadaşlık ettiği ve benzeri konularda bilgi topladığı kaydedildi.

AB İÇERİSİNDE DE RUSYA İÇİN ÇALIŞACAĞINA DAİR GİZLİ MESAJ

Loizidu’nun Rum yargıç Aleksandros Panayotu’yu “Rusların işine gelmeyen hükümler verdiği” gerekçesiyle şikayet ettiği belirtildi.

Loizidu’nun ayrıca Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında komitelere başkanlık ederken Rusya’nın AB ile ilişkilerinin gelişmesine çalışacağı konusunda güvence verdiği kaydedildi.