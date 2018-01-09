Rüşvet teklifi iddiaları ortalığı karıştırdı

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın, başkan adaylarından birinin seçim kurmaylığının kendisine giderek, para ve mevki karşılığında adaylıktan çekilmesini istediği açıklaması üzerine Rum siyaset dünyası yeniden karşıtı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, haftalık Kahtimerini’ye verdiği mülakatta ortaya attığı, bir başkan adayının seçim kurmaylığından bir kişinin kendisine, adaylıktan çekilmesi için para ve mevki teklif ettiği açıklamasıyla gündeme gelen Lillikas’ın, gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen isim açıklamadığını yazdı.

Habere göre Lillikas, adaylıktan çekilmesi için baskı yapanın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis veya onun kurmaylığı olmadığını ifade etti ancak isim açıklamaktan ısrarla kaçındı. Meseleyi kamuoyu önünde tartışmaya devam etmeyeceğini ancak “gerekmesi halinde” yeniden konuşacağını da söyledi.

Gerek Pazar günü yayınlanan söyleşisinde gerek dünkü açıklamalarında, isim belirtmeksizin Nikolas Papadopulos’u işaret ettiğine dikkat çekilen haberde, DİSİ ve AKEL’in Lillikas’a, kendisini “satın almaya çalışanın” ismini açıklaması için baskı yapmakta olduğu, Papadopulos’un kampanya sorumlusu Hrisis Pandelidis’in de Lillikas’ın ithamının kendileriyle alakalı olmadığını açıkladığı belirtildi.

Lillikas, adaylıktan çekilmesi söylemleri ve çabalarının eskiden beri sürdüğünü ancak “para ve mevki karşılığında çekilmesi teklifinin” geçen hafta yapıldığını söyledi. Konuyu kamuoyu önünde tartışmaya devam etmeyeceğini ancak gerekmesi halinde tekrar, daha çok detay vererek konuşacağını söyledi.

Gazetecinin “söyledikleri ile Nikolas Papadopulos’u resmettiğini” ifade etmesi üzerine “siz zeki bir gazetecisiniz” dediğine dikkat çekilen habere göre Lillikas dünkü açıklamalarında Papadopulos cephesini, sosyal medya üzerinden; Anastasiadis’le, Dışişleri Bakanlığı karşılığında adaylıktan çekilme konusunda anlaştıklarına dair çamur atmakla suçladı. Lillikas “Papadopulos kurmaylığı herkesi satın alamayacağını anlasın “ dedi.

Politis haberi “Lillikas (konuyu) Devam Ettiriyor Ama İsim Vermiyor… Açıkça Nikolas Papadopulos’un Seçim Kurmaylığını Resmediyor… ‘Nikolas’ın Kurmaylığı ‘Bizimle Alakalı Değil’ Cevabını Veriyor”

Geçmişte de ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun, adaylıktan çekilmesini isteyenler olduğunu açıklamasının ardından Lillikas’ın benzer bir açıklama yapması nedeniyle meselenin “ciddi” olduğuna vurgu yapılan haberde, DİSİ ve AKEL’in Lillikas ve Papadopulos’un seçim kurmaylığından duruma açıklık getirmelerini istediği kaydedildi.