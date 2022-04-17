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Rusya'dan KKTC planı

Rum basını, Rusya’nın, KKTC’de konsolosluk açmayı planladığını belirtti.

17 Nisan 2022 Pazar 14:59
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Rusya'dan KKTC planı

Kathimerini gazetesi “Rusya, İşgal Altındaki Topraklarda Konsolosluk Açmakla İlerliyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs- Rusya ilişkilerinden bahsederek Rusya’nın KKTC’de konsolosluk açma niyetinin bulunduğunu yazdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu bir açıklamada “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’”nden söz ettiğini anımsatan gazete, bu durumun, arka planda Rusya ile ikili ilişkilerin bulunmasıyla, Rum Yönetimi’nde önemli bir çaresizliğe neden olduğunu yazdı.

Gazete, Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki yaklaşımıyla ilgili görünen yeni bir boyutun, Moskova’nın, Kuzey Kıbrıs’ta bir Rus konsolosluğunun hizmete girmesi yönündeki alınmış   kararı olduğunu belirtti.

Moskova’nın geçtiğimiz Ocak ayından (2021) itibaren, KKTC’de konsolosluk ofisi açma niyeti konusunda, Rum Yönetimi’ni bilgilendirme ve bu konuda anlayış istemek için Rum makamlara yaklaştığını (gazetenin bildiğini) yazan gazete, bu kararın, Ukrayna’daki gelişmelerle veya Güney Kıbrıs’ın yaptırımlarla ilgili tutumuyla doğrudan ilişkili olmadığının görüldüğünü de belirtti.

Gazete, Rusya’nın, KKTC’de daimi olarak ikamet eden yaklaşık 15 bin Rus vatandaşına hizmet etmeyi/korumayı amaçladığını yazdı.

Habere göre, iyi haber alan kaynaklar gazeteye yaptıkları açıklamada, Rusya’nın konsolosluk için bina ve personel aradığını belirttiler.

Son Güncelleme: 17.04.2022 15:26
Anahtar Kelimeler:
KonsosloslukKKTCKıbrısRusya
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