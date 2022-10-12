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"Rusya, KKTC'de konsolosluk açabilir, doğrudan uçuşlara başlayabilir"

Rus basını Rusya’nın KKTC’de konsolosluk açacağı ve doğrudan uçuşlara başlama ihtimalinden söz etti.

12 Ekim 2022 Çarşamba 10:42
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"Rusya, KKTC'de konsolosluk açabilir, doğrudan uçuşlara başlayabilir"



Rusya’nın KKTC’de konsolosluk açma ve doğrudan uçuşlara başlama girişimler olduğu iddia edildi.

Rum basını, konuya ilişkin haberi Rusya'da yayın yapan İzvestia gazetesi ve Kıbrıs Türk basınına dayandırarak verdi.

Politis, Rus üst düzey yetkilileri ve Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinden yapıldığı iddia edilen açıklamalara ilişkin haberi, “Rusya’dan Doğrudan Uçuşlar Konusunu Yeniden Gündeme Getiriyorlar – Izvestia: 10 Bin Rus’un Yaşadığı İşgal Bölgelerinde Tanınma Olmadan Konsolosluk Açılması” başlıkları altında duyurdu.

Haberde, “Izvestia” gazetesinin, Rusya’nın KKTC’yle doğrudan uçuşlara başlama konusunda çalışmalara başladıklarını, Rusya’nın ise, 10 bin Rus vatandaşının yaşadığı KKTC’de konsolosluk açılmasını planladığını yazdığını kaydetti.

-Konsolosluk konusunda Rum hükümetiyle istişare

Alithia gazetesi ise haberi “Ok Yaydan Çıkıyor – Rus Gazetesi Izvestia İşgal Bölgeleriyle Uçuşlar Konusunun Kalkışa Geçtiğini Yazdı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından verdi. “Izvestia” gazetesindeki habere daha geniş yer verilen haberde, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliğinin doğrudan uçuşlar ve KKTC’de konsolosluk açılması konusunda açıklamada bulunduğunu aktardı.

Habere göre, Rus Büyükelçiliği; “Özel bir Kıbrıslı Türk havayolu şirketinin Rus havayolu şirketleriyle işbirliği yapma girişiminden haberdar olduklarını ancak konunun yüksek sesle dile getirilen arzuların ötesine geçmediğin” öne sürdü.

Açıklamada ayrıca, “KKTC’de yaşayan Rus vatandaşlara hizmet verilebilmesi için Lefkoşa’nın kuzeyinde konsolosluk açılması konusunun son dönemde Kıbrıs hükümetiyle görüşülmekte olduğu ve konunun değerlendirme aşamasında bulunduğu” ifade edildi.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Rusya’yla Hükümet Arasında İşgal Bölgelerine Konsolosluk Açılması Konusunda İstişare” başlığı altında verdi.

Gazete, Alithia'dan farklı olarak, Rusya’nın Güney Kıbrıs büyükelçiliğinin, KKTC’de konsolosluk açılmasının Rum hükümetinin onayı olmadan gerçekleşmeyeceği ve hiçbir şekilde diplomatik tanınma anlamına gelmeyeceğinin garantisini verdiğini yazdı.

Son Güncelleme: 12.10.2022 10:46
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