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Rusya seçimlere müdahale edebilir!

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Rusya’nın Güney Kıbrıs’ta 2023’te yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etme ihtimali olduğunu öne sürdü.

03 Eylül 2022 Cumartesi 11:20
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Rusya seçimlere müdahale edebilir!


Alithia’nın “Rusya’nın Seçimlerimize Müdahale Etmesi İhtimal Dışı Değil… Kasulidis: Elimizde Veri Yok Ama ABD, Fransa ve İtalya’ya Müdahaleler Var” başlıklı haberine göre Kasulidis, dün RİK’e yaptığı açıklamada hiçbir sır veya tuhaflık olmadığını, Rusya’nın, Donald Trump’ın başkan seçildiği 2016 ABD Başkanlık seçimlerine, Fransa’da da İtalya’da da aşırı sağın iktidara gelmesi için müdahaleleri olduğunu savundu.

“Elimizde veri yok, olduğunu da ima etmiyoruz çünkü bunu öğrenebileceğimiz birimlere sahip değiliz” diyen Kasulidis, “Ancak Komisyon’dan bir yetkilinin gelip uyarması, ABD’de müdahale olduğunu bilmemiz, Miçotakis’in elinde de Yunanistan’la ilgili bilgiler olması muhtemeldir” diye ekledi.

Gazete Kasuldis’in atıf yaptığı Komisyon üyesinin, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Rum Yönetimi başkan adaylığını desteklemek üzere Güney’e giden Margaritis Schinas’ı kast ettiğini yazdı ve Schinas’ın, aynı kapsamda düzenlenen DİSİ kongresinde yaptığı konuşmada müdahale uyarısında bulunduğunu hatırlattı.

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