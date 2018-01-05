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Rusya’dan Güney Kıbrıs’a “daha sıkı ilişki” mesajı

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Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Güney Kıbrıs’a yolladığı Noel ve yeni yıl mesajında, iki ülke arasında daha fazla büyük ortak projelerin olmasına hazır olduklarını dile getirdi.

05 Ocak 2018 Cuma 17:02
Rusya’dan Güney Kıbrıs’a “daha sıkı ilişki” mesajı
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Alithia gazetesine göre Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki güven ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanan ilişkilerin tüm yönlerde gelişmekte olduğuna işaret eden Medvedev, ayrıca ekonomi, ticaret, yatırımlar ve kültür alanındaki ilişkilerin ve insanlık bağlarının genişlemekte olduğunu belirtti. 

“Çeşitli alanlarda daha fazla büyük projelerin olmasına hazırız” diyen Medvedev, bunun, Rusya ve Güney Kıbrıs’ın uzun vadeli çıkarlarına yanıt verir nitelikte olduğunu belirtti. A

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