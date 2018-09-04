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Rusya’dan Kıbrıs çevresinde ilk tatbikat

04 Eylül 2018 Salı 09:58
Rusya’dan Kıbrıs çevresinde ilk tatbikat

Fileleftheros gazetesi, Rusya’nın bölgede ilk kez deniz tatbikatları düzenleyecek olmasına vurgu yaparken, tatbikatların cumartesi gününe kadar süreceğini ve odağında, Suriye’deki gelişmelerin bulunduğunu yazdı.

Gazete, Rusya’nın yapacağı tatbikatların Güney Kıbrıs ve uluslararası “Navarea ΙΙI” sistemi tarafından duyurulduğunu kaydederken, tatbikatın Kıbrıs’ın doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyini ve güneybatısını kapsadığını belirtti.

Bazı durumlarda roketlerin de kullanılabilecek olması konusunda uyarı yapıldığından, Güney Kıbrıs’ın notam da yayımladığını kaydeden gazete, Türkiye’nin de karşı notam yayımlayarak, Güney Kıbrıs’ın notamına karşı çıktığını; ancak Rusya’nın NAVTEX’ine karşı çıkmadığını yazdı.

Gazete, Türkiye’nin “Barbaros” sismik araştırma gemisini Apostolos Andreas Manastırı açıklarına kadar getirerek “tahrik etmeye” devam ettiğini de iddia ederken, Rusya’nın tatbikatlarının bitişinin hemen ardından, adanın kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde havadan arama-kurtarma tatbikatları yapacağını duyurduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaKıbrısHaberKKTC
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