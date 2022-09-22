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Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuş konusunda açıklama

 Güney Kıbrıs’ın, Rusya’nın KKTC’ye direkt uçuş yapılacağına dair haberleri yalanlanmasıyla birlikte “rahat bir nefes aldığı” bildirildi.

22 Eylül 2022 Perşembe 11:01
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Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuş konusunda açıklama



Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’nın, Milliyet gazetesinde çıkan ilgili haberin ardından Rusya’nın bu konudaki tezini netleştirmesi ve bu yönde eylemler yapılmayacağının garanti altına alınması için harekete geçtiğini yazdı.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliu, konuyla ilgili açıklamasında gazetedeki haber çıkar çıkmaz gerek ülke içinde, gerekse Moskova nezdinde girişim yaparak, böyle bir şeyin olmayacağı ve Rusya’nın Kıbrıs sorunu konusundaki tutumunun değişmediği konusunda teyit aldıklarını söyledi.

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