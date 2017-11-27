Rusya’nın Hukuk Dairesi’ndeki gözü: Loizidu!

Güney Kıbrıs'ta Rum Başsavcılığı’nın iki numaralı yetkilisi Eleni Loizidu’nun, Rum tarafında yaşayan Rusların Moskova’ya iadesi konusunda yetkilerini aşarak Rus makamlarına yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Loizidu’nun Rusya Başsavcılığı’ndan belirli kişilerle kurduğu özel bağlantılar aracılığıyla Moskova’nın talep ettiği Rusların iadesinde Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yonas Nikolau’nun emri hilafına işlemler yaptığı, hatta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yüksek Mahkeme Başkanı’nı iletişim içerisinde olduğu Rus yetkililere şikayet ettiği ortaya çıktı.

Skandal, Eleni Loizidu’nun Rus Başsavcılığı’ndan iki yetkili ile yaptığı 19 bin civarındaki özel elektronik posta yazışmasının Comporomat isimli Rus internet sitesine sızmasıyla ortaya çıktı.

Politis “Rusya’nın Hukuk Dairesi’ndeki Gözü” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Loizidu’nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne atanacak Rum yargıçla ilgili tercihi nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, Moskova’nın talep ettiği Rusların iadesindeki gecikme nedeniyle de Rum Yüksek Mahkeme Başkanı’nı Rusya Başsavcılığı’ndaki arkadaşı Vladimir Zimin’e “şikayet” ettiğini yazdı.

Gazete, Loizidu’nun Rusya’daki dostlarına, Rum vatandaşlığı almış Rusların, bu vatandaşlıklarının nasıl kaldırılacağına dair hukuki tavsiyelerde bulunup, iade için yapılması gerekenlere dair danışmanlık da yaptığını kaydetti. Loizidu’nun ayrıca Adalet Bakanı Yonas Nikolau’nun; Rus savcıların, Rusya’da bir numaralı düşman ilan edilen Bill Browder’le ilgili araştırma yapmak üzere Güney Kıbrıs’a gitmelerini engelleyen kararını bertaraf edecek hukuki argümanlar ortaya koyduğu bildirildi.

Alihtia “Rus Başsavcılığı’na ‘Hizmet Ediyor’ Görünüyor… Başsavcılık, Üst Düzeyli Yetkilisi Eleni Loizidu’nun Elektronik Postalarının Yayınlanması Nedeniyle Alt-Üst” başlığıyla aktardığı haberinde, Loizidu’nun Compromat isimli sitede yayınlanan elektronik postalarına dair detaylara yer verdi.

Pozisyonu gereği Rum tarafında bulunan çeşitli ülkelerden kişilerin iade talepleriyle ilgili işlemleri yürüten Loizidu’nun, Rus makamlarının iade taleplerini yerine getirmek için Rus Başsavcılığı ile “doğru olmayan” yöntemle işbirliği yaptığını yazan gazete Loizidu’nun bazı dikkat çekici elektronik postalarının içeriğine de yer verdi.

Habere göre, Compromat’ın yayınladığı elektronik postalarından birinde, Rusya’nın iadesini talep ettiği Kuchucheva lakaplı bir kadının Rum vatandaşlığı aldığı için iadesinde sorun olduğunu belirten Loizidu, Rus talebini yerine getirmek için çabalayacağını belirtmekle kalmayıp, Rus makamlarına, meseleyi nasıl yürütmeleri gerektiğine dair öneride de bulundu.

Rus Başsavcılığı’ndan Piotr isimli bir başka yetkili Loizidu’ya gönderdiği özel iletide Shimkevich, Kuchusheva, Kartashov ve Kolesnikov isimli Rusların iade işlemlerinin ne aşamada olduğuna dair bilgi istedi. Loizidu da adı geçenlerden ikisinin o dönemde koruma altında olması nedeniyle iadesinin mümkün olmadığı bilgisini verdi.

Loizidu’nun Rusya Başsavcılığı’nın gerekli belgeleri tamamlaması için Shalumov lakaplı bir başka Rus’un yargı sürecine müdahale ettiği belirtildi.

“LOVE, ELENİ”

Habere göre, Compromat, Vladimir Zimin’e gönderdiği elektronik postaları “Love, Eleni” imzasıyla tamamlaması nedeniyle Loizidu’nun Zimin ile özel ilişkisi bulunduğu ihtimali üzerinde duruyor. Loizidu’nun elektronik postalardan birinde Zimin’e, “Moskova’da geçirdiği mükemmel yaz için teşekkür ettiği ve Strazburg’daki bir kongrede görüşememelerinden duyduğu hayal kırıklığını belirttiğini” kaydetti.

Loizidu’nun ayrıca Zinin’e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) atanacak Rum yargıç adaylarından birinin de kendisi olduğunu ancak Konovaleva davasındaki rolü nedeniyle sivil toplum örgütlerinin tepkisinden dolayı atanmayacağının kesin olduğu yönünde bir mesaj attığı belirtildi.

Eleni Loizidu’nun görevini nasıl kötüye kullandığını dile getirdiği bir diğer mesajını “Umarım, size bu bilgileri verdiğim için beni işten attıklarında bana iş verirsiniz. Umarım şaka ediyorumdur! Lütfen başka bilgiye ihtiyaç duyduğunda benimle iletişime geç. Seviler, Eleni” şeklinde sona erdirdiği kaydedildi.

MOSKOVA’NIN TEZİNİ BENİMSEDİ, BAKANINI ORTADA BIRAKTI

Politis başka bir haberinde. Loizidu’nun ayrıca Adalet Bakanı Yonas Nikolau’nun; Rus savcıların, Rusya’da bir numaralı düşman ilan edilen Bill Browder’le ilgili araştırma yapmak üzere Güney Kıbrıs’a gitmelerini engelleyen kararını bertaraf edecek hukuki argümanlar ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre, Nikolau’nun kararına Dışişleri Bakanlığı ve Güney’deki büyükelçisi Osadchiy aracılığıyla sert tepki gösteren Moskova, istediğini elde edebilmek için Anastasiadis’in Moskova ziyaretinin hemen öncesinde bu meseleye siyasi boyut katmaya çalıştı.