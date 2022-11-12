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Sadece geçen yıl 481 çocuk, Sığınma Evi'ne sığındı!

Güney Kıbrıs’ta 2017’den günümüze cinsel şiddet kurbanı olan bin 500’den fazla çocuğun Çocuk Evi’ne sığındığı, sadece geçen yıl sığınan çocuk sayısının ise 481 olduğu bildirildi.

12 Kasım 2022 Cumartesi 13:48
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Sadece geçen yıl 481 çocuk, Sığınma Evi'ne sığındı!



Fileleftheros’un Çocuk Evi idarecisi Marios Nikolau’ya dayandırdığı habere göre, veriler, çocuğa yönelik cinsel şiddetin en çok aile çevresi ve özellikle baba olduğunu gösteriyor. Cinsel şiddete uğrayan Suriyeli çocuk sayısında da hissedilir bir artış kaydedildiğine işaret edilen haberde, cinsel şiddete uğrayan çocukların yaş ortalamasının 12 olduğu belirtildi. Kız çocukları dışında, yüzde 25 gibi yüksek bir oranda erkek çocukların cinsel şiddete maruz kaldığı kaydedildi.

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