Sadece geçen yıl 481 çocuk, Sığınma Evi'ne sığındı!

Fileleftheros’un Çocuk Evi idarecisi Marios Nikolau’ya dayandırdığı habere göre, veriler, çocuğa yönelik cinsel şiddetin en çok aile çevresi ve özellikle baba olduğunu gösteriyor. Cinsel şiddete uğrayan Suriyeli çocuk sayısında da hissedilir bir artış kaydedildiğine işaret edilen haberde, cinsel şiddete uğrayan çocukların yaş ortalamasının 12 olduğu belirtildi. Kız çocukları dışında, yüzde 25 gibi yüksek bir oranda erkek çocukların cinsel şiddete maruz kaldığı kaydedildi.