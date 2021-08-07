Künye
Kıbrıs 37
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
750 Euroyu cebe indirdi
750 bin Euroyu cebe indirdi
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
2 sanığa, 9’ar yıl hapis

Sahte Aşı Belgesi Veren Doktor Gözaltına Alındı

Güney Kıbrıs’taki hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi gören Covid-19 hasta sayısında rekor üstüne rekor kırıldığı bildirildi.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 12:32
941 Okunma
Sahte Aşı Belgesi Veren Doktor Gözaltına Alındı

Alithia gazetesi “Yoğun Bakımda Yatırılan Hasta Sayısında Tüm Rekorlar Kırıldı” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) Basın Sözcüsü Haralambos Harilau’nun dün yaptığı açıklamada, yoğun bakımlarda 300 civarı hastanın tedavi gördüğünü ve sağlık sisteminin ciddi şekilde zorda olduğunu söylediğini yazdı.
Habere göre Harilau, yoğun bakımda yatan hastaların yaş ortalamasının 57 olduğunu ve entübe halde tedavi gören 35, 39 ve 46 yaşında hastalar bulunduğunu kaydetti.
Gazete, yoğun bakımda tedavi gören ve durumu ciddi olan 3 hastanın, Larnaka’daki bir doktordan sahte aşı belgesi aldıklarını da belirtirken, söz konusu doktorun dün akşam gözaltına alındığını ve bugün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmasının beklendiğini yazdı.
GÜNEY KIBRIS’TAKİ NÜFUSUN YÜZDE 67,4’Ü TAM AŞILI
Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki nüfusun yüzde 75,2’sinin ilk doz aşılarını yaptırdığını, yüzde 67,4’ünün de her iki doz aşısını yaptırıp aşılanmayı tamamladığını yazdı.
Haberde, en fazla aşılamanın Mayıs ve Haziran’da yapıldığı ifade edildi.
OKULLARA SAFEPASS İLE DÖNÜLECEK
Gazetenin bir başka haberinde ise, Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun dün, yeni akademik yılda okullara dönüşün SafePass uygulamasıyla olacağını söylediği bildirildi.
Habere göre Prodromu, okullara “walk-in” olarak adlandırılan mobilize aşı birimlerinin gitmesi için çalışma yapıldığını da kaydederek, okullarda sosyal mesafenin korunabilmesi için toplam 30 bin yeni masa sipariş edildiğini belirtti.
Prodromu, pandeminin kolay kolay bitmeyeceğini ve bununla yaşamayı öğrenmek gerektiğini ifade ederek, genel sağlık kurallarının okullarda da uygulanmasıyla eğitimin yüz yüze yapılabileceğini söyledi.

Son Güncelleme: 07.08.2021 12:50
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Annita Dimitriu : “Çok zor bir dönem geçiriyoruz”
Annita Dimitriu : “Çok zor bir dönem geçiriyoruz”
Annesine Kızdı, Apartmanı Yaktı
Annesine Kızdı, Apartmanı Yaktı
Güney Kıbrıs ekonomisine 46 milyon euroluk destek
Güney Kıbrıs ekonomisine 46 milyon euroluk destek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim